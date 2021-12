Un joven de 22 años de la ciudad de Neuquén salió a las calles a buscar trabajo con un panfleto en el que describía: “Busco trabajo. No pido limosnas. Soy estudiante de Comercio Exterior. Soy neuquino y no me quiero ir a otro país a lavar platos”.

Néstor España es su nombre y tomó esa decisión luego de enfrentar las dificultades que le impedían terminar sus estudios; cortó un cartón, compró un afiche, imprimió las letras en mayúscula para que se puedan observar desde lejos y salió a la calle.

Según expresó a TN, el estudiante manifestó: "Me desperté a las 4:30 de la madrugada, llegué allá a las 6.30, me tomé un café en la estación de servicio y me paré. Estuve 12 horas en el lugar”.

La emocionante historia se conoció luego de que su foto al lado de la ruta recorriera medios locales y el chico manifestara que salió en busca de una oportunidad laboral, porque no tiene dinero para pagar el cursado de su carrera.

“Gracias a Dios se hizo un poco viral, pero todavía estoy sin laburo. Quiero culminar la carrera de Administración de Empresas en Comercio Exterior en el Instituto Panamericano de Estudios Superiores. Me falta un año y durante 2021 tuve que dejar de cursar porque no tengo plata para pagar”, sostuvo.

En el relato, el millenial comentó que busca trabajo especialmente "en el sector de Vaca Muerta", porque es lo que sabe hacer.

"Me gusta la industria, acá puedo explotar mi potencial, es el corazón de la economía argentina. Ya laburé en una empresa acá en Añelo, en el sector, pude adquirir experiencia en el área de finanzas. La ciudad te demanda, no es que venís acá, ganás re bien y nada más. En ese momento me pasaban a buscar 4.30 de la mañana y a mi casa volvía a las 19.30. Llegaba y me iba a la universidad”, recordó.

Asimismo, comentó que muchas personas del lugar le ofrecieron diferentes trabajos, pero que con mucha humildad no podía aceptarlos: “Me ofrecieron trabajo como albañil, pero lo rechacé por un simple motivo: no voy a rendir lo que me están pidiendo, porque no tengo conocimiento y no quiero quedar mal. Yo busco un laburo administrativo para una empresa de hidrocarburos. Sé que algo va a aparecer, que alguien me va a dar una oportunidad".

También explicó el motivo de su frase "Soy neuquino y no me quiero ir a otro país a lavar platos" y comentó que en este momento no es una opción irse a vivir a otro país: “Muchos me criticaron porque decían que denigraba a los que lavan platos allá. Sí, ganan mejor que acá, pero lo están haciendo de manera ilegal y le sacan el lugar a otros que quizá lo necesitan y tienen sus papeles en regla”, argumentó.

Finalmente, y luego de horas buscando trabajo en las calles de su provincia, el joven esperanzado exclamó: "Hice esto porque vergüenza no tengo; vergüenza es robar, no salir a la calle”, con la ilusión de que pronto, consiga empleo y pueda seguir cumpliendo sus sueños.