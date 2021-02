Río Tercero no se adhiere al duelo nacional por la muerte de Carlos Menem

En la jornada de este domingo falleció el expresidente de Argentina Carlos Saúl Menen por lo que el Gobierno nacional decidió decretar tres días de duelo. Desde la localidad cordobesa decidieron no rendirle tributo.

Según publicó en su cuenta de la red social Twitter la Municipalidad de Río Tercero comunicó que esa localidad no se va a adherir a lo establecido por Nación ya que considera al exmandatario el "principal responsable" de las explosiones de la fábrica militar de esa localidad, en 1995.



En su publicación, el municipio recordó que "el 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25° Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a (Carlos) Menem" por sus vinculaciones con la explosión ocurrida durante su gestión presidencial.

"Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", concluye la publicación en la cuenta oficial de la Municipalidad de Río Tercero.



El 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 hs, tres explosiones desencadenaron una tragedia en planta local de Fabricaciones Militares, que dejó siete muertos, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios.



La Justicia determinó que las explosiones fueron intencionales y buscaban encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia.



Menem debía afrontar el próximo 24 de este mes un juicio en su contra por imputado como "autor mediato" del delito de "estrago doloso agravado" en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba por las explosiones en la Fábrica Militar, ocurridas en la mañana del 3 de noviembre de 1995.



En ese episodio murieron Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.



En noviembre pasado el expresidente había sido declarado "persona no grata" en esa localidad del sureste provincial. El decreto de Ferrer decía: "Vamos a declarar persona no grata en la ciudad de Río Tercero al señor Carlos Saúl Menem".



"Vamos a prohibir que se erija en su nombre ningún monumento público, ninguna calle, ningún parque va a poder jamás reconocer al ex presidente, responsable para nosotros de los hechos del 3 de noviembre", remarcó el jefe comunal de Río Tercero.