Retomaron los vuelos: la experiencia de Sir Chandler

Los primeros vuelos con los que Aerolíneas Argentinas retomó este jueves la operatoria de vuelos regulares, partieron desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Jujuy y Mendoza, luego de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y en un marco de aplicación de estrictos protocolos sanitarios.

En ese contexto, el primer vuelo proveniente de Buenos Aires con un contingente de 70 trabajadores esenciales, arribó esta mañana al aeropuerto internacional El Plumerillo de Mendoza. De la misma manera, Aerolíneas reinició la operatoria regular, que estaba suspendida desde el 20 de marzo, con vuelos desde Buenos Aires a Jujuy, Ushuaia y Tucumán.

Uno de los pasajeros que viajó en esta jornada, fue el especialista en aviación e influencer Sir Chandler, quien contó su experiencia en El Interactivo. “Ya estuve en unos vuelos a Nueva York, desde Miami y también otros internos en Estados Unidos. Para mí no hay diferencia. Siempre tenemos el distanciamiento social en la calle, con el tapabocas… no es una sorpresa".

"Había 80 de capacidad, para 160 y al regresar había 100. Bastante gente. No hay necesidad de sacarse el tapabocas, todo el mundo lo respeta. Lo que sí piden es no desembarcar hasta no parar la fila delante de la tuya, es para descomprimir la salida", agregó.

Indicó, además, que él nunca se contagió: "Ya tomé unos 20 aviones dentro de la pandemia, entre vuelos locales y demás. El aire es totalmente renovado, hay flujo de aire, está fresco. En el cajero automático de un banco no tenés esa sensación, hago esa comparación para que se den cuenta. La mitad del aire que está en la cabina, vine del exterior y se calienta con los motores, o sea que es un aire purísimo y la otra mitad del aire es el que se usa en quirófanos. O sea que en tres minutos se renueva el aire, las chances de contagio son al mínimo".

A diferencia de otras provincias, en Mendoza no exigen el hisopado. "Hay otras (provincias) que no te dejan entrar y otras que hacen seguimiento. No hay más que eso", dijo en cuanto a los protocolos, según cada jurisdicción.