Reclaman una ley de medicamentos para controlar los precios

A diferencia del rechazo que generó en algunos sectores el congelamiento de precios de productos de la canasta básica, el Gobierno nacional cuenta con el apoyo de 25 asociaciones que defienden a los consumidores y usuarios de todo el país, para evitar el incremento de los medicamentos durante los próximos meses.

Así lo manifestó en el programa En la mira de FM 91.7, el director de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, quien además aclaró que solicitaron que los costos se congelen hasta enero de 2022 y se retrotraigan al 30 de septiembre y no al 1 de noviembre, como pretende el Secretario de Comercio, Roberto Feletti.

Bussetti resaltó que la situación económica limita el consumo de los ciudadanos, pero no la facturación del sector: "Ante la actitud de algunos consumidores de no comprar algunos medicamentos por razones económicas, ha caído el consumo de medicamentos en unidades. Lo que no ha caído es la facturación de la industria farmacéutica. En el 2020, registró un aumento del 4,8% en unidades vendidas, pero la facturación se incrementó un 50,3%. En el primer trimestre de 2021, la facturación fue un 57,4% más que en el mismo trimestre del 2020".

En ese sentido, el referente aseveró que "esto es lo que va dando cuenta de la rentabilidad que tiene la industria farmacéutica en un momento donde miles de argentinos, tal vez, tengan que resignar la compra de un medicamento porque no le alcanzan los ingresos”.

Prioritario: una ley de medicamentos

Bussetti repasó las causas que evidencian la necesidad de regular la industria farmacéutica después de que se cayera, por "trabajo de los laboratorios", la ley vigente en 1963 y que retomó sin éxito el gobierno de Raúl Alfonsín.

El presidente de DEUCO resaltó que es fundamental que Argentina tenga una ley porque "hasta septiembre de 2021 hay laboratorios que aumentaron hasta 108% los productos. O sea, mientras la inflación de este 2021 fue del 37%, estos laboratorios aumentaron desde un 50% hasta un 100% más que lo que aumentó la inflación. Y, además, tomando en cuenta septiembre de 2020 y de 2021, cuando la inflación fue del 52,5%, los primeros diez laboratorios que tienen más poder de mercado aumentaron entre el 64% y 77%. Esto quiere decir que es necesaria una regulación".

El defensor de los usuarios y consumidores advirtió que es menester saber los costos que tiene la industria, porque no hay justificación cuando un mismo principio tiene diferentes precios entre laboratorios.

"Evidentemente, los costos son los de mejor precio y el resto que está cobrando el segundo laboratorio son ganancias extraordinarias", aseveró.

Lo mismo sucede entre los costos al público y los que tienen los hospitales. "Las diferencias también son del 400% o 500%", informó Busetti.

Para concluir, resaltó que sancionar una ley es "la única forma de atacar la cuestión de fondo, de tener en la Argentina no precios congelados por determinado tiempo, sino precios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a una rentabilidad razonable para la industria".