Proponen amnistía sobre todas las causas por violar la cuarentena

Una semana después de que se difundiera la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos -en junio de 2020- miles de argentinos salieron en protesta de las multas y sanciones que fueron implementadas durante esos meses de restricciones y que hoy tienen consecuencia en una propuesta de amnistía sobre todas las causas.

Pero...¿Qué significa esto? La amnistía es una medida de perdón que se establece cuando alguien incumplió una norma. Esta se aplica mediante una ley y aleja de toda responsabilidad al sujeto que no cumplió las reglas.

Algunos profesionales del derecho tomaron cartas sobre el asunto y -establecen como ejemplo la actitud del presidente Alberto Fernández en ese entonces- proponen la amnistía de todas las causas que perjudican a gente de trabajo con amenaza de penas, multas y secuestro de vehículos por incumplir con la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional.

Sobre este tema pudimos hablar en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes a las 13- con la diputada Nacional por Río Negro por Juntos por el Cambio, Lorena Matzen, quien nos explicó en qué consiste el pedido.

—¿Aproximadamente cerca de 14 mil personas recibieron alguna sanción?

—Si, muchas personas quedaron expuestas y en muchos lugares hubo abuso de poder. En virtud de los dichos del presidente en ese momento las personas habían incumplido el mandato del presidente, pero debido al festejo de público conocimiento que realizó Alberto Fernández, se violó el principio constitucional de igualdad ante la ley.

—¿Quién impulsó la idea de la amnistía?

—El diputado Mena inició con el proyecto y nosotros lo acompañamos. Actualmente hay uno de la diputada Campagnoli y otro de Gustavo Mena. Desde Juntos por el Cambio decidimos apoyarlos, porque es injusto que algunos paguen y que quienes tienen los mandatos hacen lo que quieren.

“Lo primero que tenemos que lograr es por lo menos que quienes pongan las reglas, den el ejemplo. Nos hemos cuidado todos de respetarlas, pero dan la orden y es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago"

—Se conocieron más imágenes de reuniones en Olivos, ¿Qué piensa sobre esta situación?

—Había encuentros semanales en la Quinta de Olivos. Y a su vez, por otra parte, Solange una rionegrina murió esperando la llegada de su padre para poder despedirse. Hay muchos casos: el padre que tuvo que cruzar una frontera caminando con su hija, y dos niñas que quisieron viajar a ver a un padre que estaba transitando sus últimas y querían despedirse porque venían de Tierra del Fuego. Todas, fueron situaciones muy injustas.

"Además, que los chicos no hayan tenido clases presenciales cuando con protocolos se hubieran podido dictar las clases presenciales, es decepcionante. Sabemos el daño que le provocó a los niños, niñas y adolescentes la no sociabilización, la depresión juvenil que ha aumentado en razón del encierro" concluyó Matzen

Durante el 2020 el encierro afectó la realización de muchas actividades y luego de analizar la foto del Presidente, la diputada expresó: "Es herida muy profunda en lo que sentimos cada uno de nosotros cuando vemos que otros estaban de joda. Lo digo así burdamente, porque me enoja, me indigna. La cantidad de familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos, personas que entraron a un hospital sin saber que no iban a salir. Es indignante y doloroso".

El futuro de político de Alberto Fernández:

Debido a que el arco político del Frente de Todos salió a defender la postura del Presidente, la idea del juicio político -que fue propuesta por algunos sectores opositores- "ya no tiene lugar porque hay que tener consenso en ambas Cámaras y sabemos que en el Senado el oficialismo es mayoría" expresó Mtzen y agregó: “Esta no es una elección más, es una elección bisagra”.

Asimismo sostuvo que "es el momento de equilibrar el Congreso de darle músculo a la oposición, para que podamos poner un freno al Kirchnerismo. La gente con el voto puede cambiar el rumbo para que el país tenga un equilibrio institucional".

Y concluyó: "Si nosotros perdemos las elecciones no solo perdemos calidad institucional, sino que se ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos. Esta elección no es cualquiera, es ponerle un equilibrio a las instituciones para defender la democracia. No es una elección más, es una elección bisagra”.