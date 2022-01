Practicaba con un bandoneón de cartón y ganó uno de verdad

Mateo Cruz, tiene 10 años y nació en Chalala, Purmamarca, y tocaba el bandoneón como no podía acceder a uno, practicaba con uno hecho de cartón. Su profesor lo inscribió en un sorteo y ganó el instrumento.

Cuando el niño tenía 8 años, y se preparaba para su clásica clase de sicu y fue allí que quedó maravillado por el sonido que venía de otra habitación, otro nene estaba tocando el bandoneón.

Pasó el tiempo, continuó sus estudios, pero estaba lejos de poder tener su propio bandoneón. “A los niños les resulta difícil acceder a sus propios instrumentos. Mateo había comenzado a estudiarlo unos meses antes de cumplir los cuarenta, lo que nos obligó a adaptarnos y educarnos en la tecnología para seguir enseñando a distancia. Incluso les enseñé a componer un bandoneón con cajas de tetrabrik y zapatos para que no perdieran la destreza aprendida”, recordó Alexander cruz, docente de la Orquesta Siete Colores de Purmamarca a Infobae.

A Mateo desde pequeño le gustó la música por lo que, "me pidió ser parte de la orquesta", contó su mamá Verónica y agregó que "ahí comenzó a estudiar instrumentos de viento como el sicu y la quena".

Ya siendo parte de la Orquesta Siete Colores de Purmamarca, es que conoció y se enamoró del bandoneón.

Si bien el niño había comenzado a aprender, la pandemia de COVID-19 con la cuarentena cambió las cosas para los integrantes de la banda, ya que no podían practicar con el instrumento de su profesor, "les dije que a diferencia de Buenos Aires no se toca para tocar tango sino nuestra música como el carnavalito, la zamba, el bailecito, el gato y la chacarera”, especificó el profesor.

Con las clases virtuales, llegaron las complicaciones, " la orquesta presta sus instrumentos, pero no tiene bandoneón. Había muchas familias sin WiFi, sin smartphone y entre los que lo tenían, varios no sabían usar las plataformas o sus teléfonos no tenían suficientes datos, para tener una clase completa".

Y contó que ante las dificultades adversas de conectividad les grabó un video de cómo hacer un bandoneón de cartón y otros videos con las clases para que no tengan que salir a buscar una conexión a internet.

El sorteo del bandoneón

Taller Galván, un espacio dedicado a la restauración, reparación y afinación de bandoneones, inició una campaña a través de su cuenta de Instagram para donar un bandoneón Ela marrón restaurado, con el fin de poder ayudar e inspirar a músicos que lo necesiten.

Durante las semanas anteriores el equipo estuvo recibiendo una gran cantidad de candidatos que se postularon contando su historia para recibir la donación del bandoneón llamado 'Bendecido'.

En lugar de elegir cinco postulantes, como tenían previsto originalmente, quienes llevan adelante el Taller Galván terminaron seleccionando ocho participantes gracias a la cantidad de historias y comentarios que recibieron.

Los preseleccionados fueron: Pablo Lobo, Lihue Emiliano, La Negra Evita, Federico Mendoza, Clara Ayvazof Adrogué, Mahilén Corvalán, La Orquesta Abramovich y Mateo Cruz.

El sorteo se realizó el lunes 10 de enero al mediodía y fue Mateo el ganador.