Polémica en La Rioja tras la implementación de la "Ley Seca" y "Tolerancia Cero"

Productores del sector vitivinícola expresaron preocupación y malestar ante la decisión del gobierno de La Rioja de prohibir la venta de alcohol durante los fines de semana y declarar la Emergencia Vial con Tolerancia Cero a la hora de conducir.

El gobernador Ricardo Quintela firmó el Decreto 159 que establece la "Ley Seca" para toda la provincia durante los fines de semana a partir de las 0 horas de este viernes, y por el término de seis meses.

En ese sentido, Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas Argentinas, dialogó con El Interactivo y explicó la situación.

“No es la primera vez que pasa en La Rioja, al inicio de la pandemia tomaron una medida similar para Semana Santa. Es una insólita medida en una provincia productora. Como todos sabemos la prohibición nunca corrige los problemas que ellos aducen, como accidentes de tránsito o en ese momento hablaron sobre violencia que se generaba el fin de semana. Nosotros creemos que prohibir solo lleva a que la gente acumule, lo compre antes y no se logra lo que se busca", señaló Ortiz.

Y continuó: “Lo fundamental es tener un programa de educación en la moderación. Es algo que se tiene que empezar a trabajar, que lleva su tiempo. Pero es lo único que a la larga sirve. En Bodegas Argentinas tenemos un programa que vamos a poner a disposición de la provincia, nos estamos contactando para capacitar a los capacitadores como hemos hecho en Mendoza, Buenos Aires y otros lugares".

Asimismo, la especialista indicó que "Es un programa que trata que la gente entienda que la moderación es un camino en la vida, no solo para el alcohol sino para otros productos. Hablamos de la moderación como estilo de vida. El vino relacionado como un consumo moderado puede ser beneficioso para la salud y como no se respetan esas directrices que nosotros damos pasa todo lo contrario".

¿Qué tanto los afecta?

"Obviamente que el sector viene con una pérdida, más allá de que ha aumentado la cantidad de consumo. Se ha perdido desde el punto de vista comercial, han sufrido vinotecas y restaurantes porque el turismo ha caído. Entonces estas medidas tampoco ayudan cuando estamos en verano. La gente se moviliza, quiere salir a un restaurante pero al saber que hay una prohibición, no sería lo mismo un 0,5, ya que se deja de consumir", sostuvo la presidenta de Bodegas Argentinas.

También aseguró que “Siempre hablamos de que el consumo de vino se da en la mesa familiar, es lo mejor que puede pasar porque los chicos pueden ver cómo es el consumo responsable, como cuando se toma agua cuando uno tiene sed. Toma vino porque está maridando y aprende el consumo para cuando sea grande. No tener en la casa una botella de vino en casa porque no hay venta, me parece que va en contra y sobre todo nos llama la atención de una provincia productora.

¿Han hecho contacto con el gobernador o el Ministerio de Seguridad?

"Sí, desde la Cámara se hacen los contactos, como en su momento fue con 53 municipios en la Argentina que tomaron medidas similares. Logramos que muchos redujeran eso, les sugerimos que no tomaran una medidas de esta forma. En el caso de La Rioja nos hemos puesto en contacto para aportar y resolverlo con la educación y no con la prohibición", aseguró Ortiz.

¿No se pueden reunir con otras cámaras de otras bebidas alcohólicas para tener un pedido más fuerte hacia el Gobierno?

"Hace bastante que se hizo como un decálogo entre todas las Cámara productoras de bebidas alcohólicas, pero nosotros tratamos de diferenciarnos, porque el vino está dentro de lo que se considera alimento. Además es la bebida nacional y tenemos un programa distinto. A la hora de consumir tenemos un público diferente, no tenemos el público joven que es el que generalmente tiene estos problemas, sino uno más grande", indicó.

Por último, la especialista sostuvo: "Nosotros lo que decimos es que la ley debe ser 0,5; cuando una persona va a un restaurante y consume de manera responsable no llega al 0,5. Siempre con los tips de intercalar con agua, tomar un café y es variable la graduación. También depende de cada organismo. Siempre peleamos que se mantenga el 0,5 pero la persona que no va a respetar el 0,5 no va a respetar el 0 tampoco. Eso también lo sabemos”.