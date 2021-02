Piden restaurar la pena de muerte en Argentina para casos extremos

El próximo 2 de marzo, el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio), presentará en el Congreso un proyecto que incluye la pena de muerte.

La ejecución a criminales ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia y si bien ha sido abolida en casi todos los países, hay estados que aún la siguen aplicando.

"El proyecto busca penar con la pena de capital a los que cometen el delito más aberrante, a mi criterio y de muchos otros, que es la violación seguida de muerte de niños y niñas", indicó Sánchez en diálogo con El Interactivo.

En tanto, igualó este tipo de condena con la legalización del aborto: "Habiendo habilitado la pena de muerte para niños por nacer, entiendo que en estos casos específicos aplica la pena de muerte".

"Creo que hay muchos legisladores, diría que la enorme mayoría, que no está a favor. Me han dicho que no me van a acompañar abiertamente. Es más, me animaría a decir que lo voy a presentar solo al proyecto. Aun si no se aprobara, yo creo que es importante darle el debate, analizar el tema de distintos puntos de vista y ver cómo lo resolvemos como comunidad", aseguró.

A su vez, advirtió que si bien varios en la política están en desacuerdo con su iniciativa, "muchos de la sociedad argentina están a favor. Las cosas están dadas vueltas, los delincuentes hoy gozan de todas las garantías constitucionales".

Se les paga un sueldo, talleres, un oficio, educación primaria, secundaria y terciaria, y también campos deportivos. A las víctimas no les damos nada", aseveró Sánchez.

“Claramente esto no se termina con una ley Micaela, no se termina con un Ministerio de las Mujeres, ni con cursos de género, ni con ideología. Sino con penas mucho más elevadas y con un sistema policial y judicial que funcionen bien. No puede ser que haya hecho 18 denuncias y que el Estado no haya estado presente", indicó el diputado al ser consultado por el caso de Úrsula.

Por otro lado, debatió otro tema: la portación y tenencia de armas: "Creo que las personas tenemos que tener todas las capacidades, si no tenemos antecedentes penales y estamos habilitados por la ley, tener una herramienta más, porque no estamos amparados por el Estado".

No hace falta retroceder tanto en años para recordar que esta no es la primera vez que se cuestiona la aplicación de la pena capital en la Argentina.

En 1997, una consulta al respecto arrojó que el 80% de los argentinos estaba a favor. Esto se dio en un contexto de hastío y hartazgo por la impunidad, en plena presidencia de Carlos Menem.

Cifras globales sobre la pena de muerte

En 2019, Amnistía Internacional registró 657 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al año 2018, en que se registraron, al menos, 690 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en al menos una década.

La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por este orden.

Estas condenas también se realizan en países como Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU., Gambia, Ghana, Guyana, India, Indonesia, Kuwait, Malasia, Marruecos y el Sáhara Occidental, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Singapur, Sudán, Tailandia, Zambia y Zimbabue.

En cuanto a los métodos, los utilizados en 2019 fueron los siguientes: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento.