Periodista de Crónica se enteró en vivo que estaban robando en su casa

Alejandro Pueblas, periodista del canal de noticias Crónica, cubría una noticia en vivo en la tarde de este jueves cuando lo llamaron para darle una pésima noticia: alguien había quebrado la seguridad de su casa en La Plata. Al ser avisado del indignante hecho, y ante la atenta mirada de sus compañeros en el piso del canal, el notero explicó al aire lo sucedido, pidió disculpas y se retiró para dirigirse a du casa.

"¿Pasó algo, Pueblas?", le preguntó Esteban Trebucq, conductor del programa, al escuchar que el notero lo llamaba con apuro. "Me acaban de entrar a robar mi casa, me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, pido perdón por el perro" se excusó, aludiendo a la noticia de la búsqueda de una mascota que estaba cubriendo.

"Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando", replicó Pueblas, a la vez que daba la dirección de su hogar pidiendo que la policía platense se movilizara.

Una vez que Alejandro abandonó el plano televisivo, el conductor y los panelistas continuaron el programa refiriéndose al lamentable momento que pasaba su compañero. "Crónica es el país en vivo. Sin filtro. Esto es Argentina", reflexionó Trebucq, visiblemente movilizado por el episodio. "Es gente que merece que le vaya bien, pero en Argentina a la gente de bien muchas veces le va mal", agregó más tarde.

Después de una hora Pueblas volvió a salir al aire, pero esta vez desde su casa. "Nunca me imaginé esto. Siempre jodo con que voy a narrar mi propia noticia. Esto le pasa a un montón de argentinos: llegan a su casa y les hacen esto", reclamó indignado, mostrando cómo habían roto una persiana y una ventana para entrar.

"Toda la casa revuelta, como en cualquier robo cuando a uno le roban un montón de cosas que cuestan. Televisor arrancado, un mueble con las cosas de mi hija, todo revuelto. Dinero, cosas que habían en la heladera..." relataba el periodista con la voz entrecortada, agregando que también se habían llevado sus ahorros de toda la vida.

"Qué va a ser, mala suerte. Igual hay que seguir, yo pasé mil cosas en mi vida y siempre seguí. Hay que seguir laburando. Esto lo quería contar porque esto lo viven muchos, vivimos cubriendo este tipo de cosas, todos los días. Si ustedes ven lo que es el dormitorio, es como que cayó una bomba”, dijo Pueblas casi entre lágrimas.

Para esperanza de Alejandro, y según informaron desde el programa conducido por Trebucq, el titular de la Comisaría 3ra de Los Hornos llegó rápidamente al domicilio y obtuvo material para buscar al ladrón. "Al chorro lo tienen filmado. Es de la zona, entiendo que lo van a agarrar. La policía está laburando, se puso en contacto inmediatamente con vos. Aparentemente fue una sola persona la que entró a tu casa", dijo el presentador de Crónica.