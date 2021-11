Pedro Sabo, padre de Roberto (45), el kiosquero asesinado en Ramos Mejía (Buenos Aires), aseguró este martes que "pediría la pena de muerte" para los culpables de la muerte de su hijo que fue ultimado a balazos el pasado domingo.

"Berni me dijo que no zafa de la perpetua. Espero que pase eso porque muchas veces se dice y no se hace, pero yo pediría pena de muerte. ¿Por qué el estado no puede aplicársela a esta gente si esta gente no sirve para otra cosa?", indicó el hombre en diálogo con Luis Majul en el programa "Esta Mañana" que se emite por Radio Rivadavia. Pedro Sabo en la marcha del lunes en Ramos Mejía En cuanto a la marcha que se realizó para pedir justicia por el crimen de Roberto Sabo, su padre señaló: "Sabía que iba a ir gente pero no esta cantidad, fue una multitud. Eso quiere decir como lo querían a mi hijo, todo el mundo lo conocía, fue impresionante".

Finalmente, el hombre manifestó: "Mi hijo no pudo disfrutar de su casa que se hizo. Esto nos arruinó la vida, no me cierra y no lo puedo entender".

El resultado de la autopsia

Este martes se supo que la operación de autopsia realizada al cuerpo de la víctima, que tenía 45 años, determinó que fue asesinado de cuatro disparos en el tórax.

El fiscal Federico Medone de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, a cargo de la investigación, aguarda la conclusión de la autopsia para agregar al expediente y poder avanzar con el pedido de prisión preventiva del único acusado Leandro Daniel Suárez, de 29 años.

La marcha de vecinos de Ramos Mejía tuvo una alta convocatoria y hubo enfrentamientos con la Policía.

Suárez fue indagado por el delito de "homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego" y por "robo calificado, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra", todo ello agravado por la "participación de un menor de edad".

Críticas de la oposición contra Aníbal Fernández

Legisladores de la oposición salieron a responder las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre el crimen del kiosquero en La Matanza y la "liberación de presos" de 2020 que denuncia Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por la prensa sobre el tema, Fernández había dicho que los casos de inseguridad suceden "en todos los lugares del mundo" y negó que bajo la gestión del presidente Alberto Fernández se hayan liberado más presos: "Es un verso que instalaron y muchos lo repiten. En 2018 y 2019 hubo más presos puestos en libertad que en 2020 y 2021", afirmó el ministro.