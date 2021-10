Oscar Parrilli se refirió a los ataques incendiarios en el sur del país

Oscar Parrilli, Senador del Frente de Todos, tomó la palabra y habló sobre los conflictos originados por distintos grupos de mapuches que tienen como epicentro el sur del país, como por ejemplo en Río Negro en donde se han adjudicado atentados con explosivos.

El político fue entrevistado en FM La Patriada, y no dudo al sostener, “Donde hay un delito hay que reprimirlo, la fuerza de la Justicia tiene que actuar y no se pueden permitir hechos delictivos ni de violencias. Pero yo conozco y tengo amigos de la comunidad mapuche y no son violentos para nada”.

Continuando por la misma línea, el neuquino afirmó: “Tienen sus reivindicaciones, unos con mayor trayectoria, otros con menos, pero son parte de los pueblos originarios de lo que somos los argentinos”.

Sin embargo su análisis no quedó ahí y con respecto a lo mencionado anteriormente, advirtió: “De ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no. Lo dicen quienes no conocen la realidad. Es como decir que porque hubo un médico femicida, todos los médicos son iguales”.

Saliendo de este tema, Parrilli también fue consultado sobre la decisión tomada por Mauricio Macri de no presentarse ante la Justicia para prestar declaración por las supuestas escuchas a familiares del ARA San Juan. Como era de esperarse, el senador no esquivó el tema y fue contundente, “Es un desprestigio para la Argentina a nivel internacional, en una causa que se trata de espionaje político a personas con diferentes ideologías que solo querían justicia para sus familiares muertos. Además, demuestra lo que es, se cree que es un patrón de estancia y que la Justicia está bajo su mando”, sentenció.

Por último, se tomó unos minutos para dar su postura sobre la medida del Gobierno de congelamiento de precios. "Es una gran medida que tiene el objetivo de parar la tendencia del aumento desmedido de los precios sin justificación porque el mercado exterior está controlado, no hay aumento del salario, no hay emisión monetaria, no hay aumento de salarios, ni del dólar”, concluyó.