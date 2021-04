Ordenan operativos en PAMI y el Ministerio de Salud porteño

Tras la acusación de la Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, que apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires y puso en duda su sistema de vacunación contra el COVID-19, el cruce que siguió con la respuesta del gobierno porteño terminó en la Justicia.

El fiscal Maximiliano Vencela citó a la titular del organismo para declarar y ampliar sus dichos, pero eso no es todo. También se ordenó un operativo en la obra social de las personas jubiladas y/o pensionadas y en el Ministerio de Salud de CABA con el fin de revisar toda la información sobre la asignación de turnos y la distribución de vacunas que llevan a cabo. En definitiva tienen la orden de presentar documentación.

Según indicó TN, se inició una investigación de oficio, luego de que Volnovich acusara públicamente a través de Twitter que la Ciudad tiene "las heladeras llenas de vacunas pero los puntos de vacunación vacíos".

En el hilo de la red social que siguió a esa publicación, denunció que el gobierno porteño había asignado turnos a personas fallecidas, no inscriptas, ya vacunadas y personas que no sabían que tenían turno. Todas esas dudas dispararon una serie de preguntas de la funcionaria e incluso reclamó que no asignan turnos suficientes a los vacunatorios de PAMI.

Vacunación en la Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad respondieron argumentando que la base de datos estaba desactualizada, motivo por el cual se presentaron menos personas de las previstas en los tres centros de vacunación abiertos, donde presuntamente estaban citadas más de 5.000 personas afiliadas a la obra social.

A su vez denunciaron que desde PAMI suspendieron la reunión estimada para el miércoles, en la que se iban a "consensuar los pasos a seguir".

Así las cosas, en medio de los cruces, este viernes Luana Volnovich mantiene una reunión virtual con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Mientras tanto, el Cuerpo de investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal realiza "los primeros pasos" de la investigación que se basan en la distribución de dosis, padrones de afiliados inscriptos, fechas y procedimiento de turnos.

Además Volnovich, que está citada a declarar el lunes a las 10 de la mañana, volvió a publicar mensajes en Twitter sobre la vacunación en CABA, a los que sumó videos.