Nueva advertencia del Ministerio de Salud sobre el uso de dióxido de cloro

El Ministerio de Salud de la Nación recordó hoy que no está autorizado el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus u otras enfermedades ya que esa sustancia "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso". El anuncio se hizo luego de que un hombre y un niño de cinco años fallecieron en las últimas 48 horas bajo la sospecha de haber ingerido ese compuesto.

"Recordar la importancia de no automedicarse con ninguna medicación, ni siquiera con medicamentos que no están autorizados", aseguró secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte diario de COVID-19.

Recordó que tanto el Ministerio de Salud como la Anmat vienen alertando sobre los peligros del dióxido de cloro. "No cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso", dice el comunicado difundido ayer.



Según el comunicado de la SAP, "si se ingiere dióxido de cloro o clorito, podría producirse irritación de la boca, esófago o estómago. Por vía digestiva puede causar importante irritación del tracto gastrointestinal manifestándose con vómitos, dolor abdominal y diarrea. Se ha observado también que disminuye la absorción de calcio y fósforo".



Así lo remarcó luego de que hoy se conociera la muerte de un niño de 5 años en Neuquén presuntamente vinculada con la ingesta de esa sustancia, que le habría sido suministrada por sus padres con la falsa idea de que, de esa manera, prevendrían el coronavirus.



En su comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación destacó que, en caso de síntomas compatibles con la COVID-19, la población "no debe automedicarse" sino que tiene que comunicarlo al sistema sanitario de su respectiva localidad para su correcta atención.