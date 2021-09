El bajo nivel de contagios que está registrando Argentina respecto a los observados en meses como agosto no es un argumento suficiente para que en el país se flexibilice casi la totalidad de las medidas de prevención sanitaria, según el titular del Comité de Crisis Sanitaria del departamento mendocino de General San Martín.

A pesar de que fue uno de los primeros en trabajar en la apertura de diversas actividades económicas en el departamento del Este mendocino, que en su momento le significó críticas, Daniel Llaver (foto) no es partidario para el levantar casi en su totalidad las medidas de prevención contra la pandemia por el coronavirus como se propuso desde Nación.

“Con el doctor Raúl Rufeil -intendente de San Martín- en consonancia con el Gobierno provincial, muchas de estas medidas que se anuncian, se vienen implementando en Mendoza en forma progresiva. A base de los indicadores de infecciones, de camas disponibles en los hospitales, puntualmente en terapia intensiva, de la cantidad de contagios y, fundamentalmente, teniendo en cuenta a la cantidad vacunas, al porcentaje de vacunados y a los grupos de edades de ese universo”, enumeró el médico pediatra.

Las flexibilizaciones instrumentadas bajo su supervisión “fueron realizadas en forma progresiva y teniendo en cuenta a esas estadísticas. Pero acá lo que observo es que la Nación pegó un volantazo y, al parecer, pretende decretar el fin de la pandemia de acuerdo a los resultados electorales de las elecciones del 12 de setiembre. Aparentemente le han dado vacaciones al virus. No se le puede dar vacaciones al virus a través de un decreto. Y menos de forma abrupta”, reflexionó el exdirector del Hospital Perrupato.

“Sobre todo cuando hasta hace pocos días atrás nos trataban de locos, tenían al país cerrado, no se podía circular libremente, los argentinos que estaban en el exterior no podían regresar y resulta que ahora se pude andar libremente sin barbijo”, comparó mientras en Mendoza el Ministerio de Salud local afirmó que esperan ver la letra chica del decreto para tomar una determinación acorde.

Lejos de estar contra las flexibilización, Llaver sostuvo que “sí las podemos llevar adelante, pero en forma progresiva. Y fundamentalmente ligado a la cantidad de vacunas que se suministren. Que si bien es importante la cantidad de vacunados, estamos notando en los últimos días una ralentización en la vacunación. Tal vez por que haya gente que no se haya querido vacunar o que tal vez le cueste llegar a los lugares de vacunaciones. Por eso, insisto en que la estrategia adecuada sería ir evaluando cada situación. Vacunar a los mayores de 12 y salir a buscar a quienes no quisieron acceder al fármaco”.

Con el fin de ampliar la cantidad de inmunizados, el profesional de la salud aconsejó que “se debería ser más abarcativos en la exigencia del carnet de vacunación en distintos lugares para, por ejemplo, poder ingresar a un supermercado. Y además, en la medida en la que se tenga una cantidad más importante de vacunados, podremos hacerle frente a un momento considerado como el fin de la pandemia. Incluso, ante la temida variante Delta”.

“Este buen y esperado panorama dependerá de todo eso y no de un decreto presidencial desde donde se pretenda imponer la finalización de la pandemia, dándole rienda suelta a todo el mundo como consecuencia de una estrategia puramente electoralista. Y no basado en todo lo científico. Lo que no significa que haya que estar con todas las actividades cerradas. Al contrario, Mendoza lo ha demostrado y ha sido un ejemplo para el país, de cómo se puede manejar con criterio la situación sanitaria sin perjudicar prácticamente a las actividades económicas”, explicó.

Según el facultativo, “esos criterios son los que hay que profundizar sin volverse locos. Pero sí, los contagios han bajado mucho en los hospitales, en los lugares donde se hacen los test. Estamos observado cada vez un porcentaje más bajo de contagiados. En lo peor de la pandemia llegamos a tener hasta un 50% de casos positivos de los testados. Hoy estamos entre un 2 y un 3 por ciento. Que es una cifra baja, pero no por eso hay que bajar los brazos. Hay que seguir con los testeos. Hay que llegar a los lugares donde pueda haber un rebrote, y seguir con las medidas de prevención, fundamentalmente con las personas de riesgo que deben seguir usando barbijo”.

“Las cosas que hemos aprendido hay que seguirlas practicando. No solo para combatir esta pandemia, sino también para disminuir el crecimiento de otras enfermedades infecto contagiosas y sobre todo en el grupo de las personas inmunodeprimidas”, reforzó.