Murió Hugo Arana

Este domingo por la mañana se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento de Hugo Arana, reconocido actor argentino, según informó la Asociación Argentina de Actores.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, publicó la entidad en Twitter.

El actor de 77 años había estado internado en un sanatorio luego de haber sufrido un accidente doméstico. También, el artista había sido positivo de COVID-19.

“Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.