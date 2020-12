Muchos inquilinos no podrán pagar el alquiler en diciembre

Desde mitad de año rige la nueva ley de alquileres que, entre otras novedades, introduce cambios en la actualización del valor de los alquileres, el pago de expensas y crea el Programa Nacional de Alquiler Social. En ese sentido el 40% de los inquilinos no podrán pagar el alquiler este mes.

Con el inicio de la pandemia, el Gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para proteger a los inquilinos, de esa forma la vigencia del DNU 320, que prohíbe los desalojos y prorroga de manera automática los contratos, y del 319 que congela la cuota de las hipotecas UVA, se extendió hasta el año próximo.

Esta ley debía favorecer a los inquilinos, pero ha producido varios inconvenientes en el sector inmobiliario, en el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadno, entrevistaron a Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, sobre la situación del sector.

“La ley ha provocado que la situación sea más difícil para los inquilinos por varios motivos" y agregó "porque vivimos una de las situaciones económicas más graves en décadas a nivel nacional y global".

Y continuó "además luego de cinco años de una pelea importante logramos que se vote una ley en el Congreso" porque "hay un decreto presidencial que es muy protectorio del acceso a la vivienda".

"Pero en Argentina hacer unos cuantos años tenemos un mercado inmobiliario muy irresponsable, que además es responsable de la crisis habitacional en Argentina".

Y continuó "las asociaciones de inquilinos podemos decir en los últimos años, que el mercado inmobiliario es responsable de la crisis habitacional".

“Tiene que haber una solución de fondo sí o sí, para eso que haya control sobre el cumplimiento y sobre el decreto, que se extienda el decreto más allá de febrero" ya que después de esa fecha "cientos de miles de inquilino no podrán pagar el alquiler y serán desalojados" y completó "los aumentos son profundamente abusivos en respuesta de la ley de alquileres, todas estas familias debemos proteger".

Al consultarle si esto tenía que ver más con los propietarios que con las inmobiliarias indicó "es un problema básico porque cuando uno no tiene un lugar donde vivir es un problema" expresó Muñoz.

"Si no fuera una necesidad tan importante no se trabajaría la mitad del mes solo para el alquiler" ellos "tienen la posibilidad de fijar cualquier condición desde que no te alquilen porque tenés niños, hasta el precio".

“El caso de Mendoza es interesante, no escapa al resto del país ya que está la ley 3043 que regula la actividad inmobiliaria en esa provincia" y amplió "en esa ley se dice que se puede cobrar medio mes de salario, pero todas las inmobiliarias de Mendoza cobran un mes o más a los inquilinos, nadie dice nada" y completó con que "nadie los defiende, no hay una sola multa por incumplir sistemáticamente la ley".

“Las inmobiliarias han llenado de miedo a los propietarios, teniendo en cuenta que hemos logrado que los contratos a 3 años en vez de 2; en Italia son de 8 años, en España de 7" manifestó Muñoz.

“Las inmobiliarias son intermediarias y en realidad protegen los intereses de los propietarios, tienen una ley que cumplir y no la cumplen" cerró Gervasio Muñoz.

Reviví la entrevista completa.