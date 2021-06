Muchos argentinos desisten vacunarse y especialistas llaman a la concientización

Los contagios de coronavirus se mantienen estables desde hace algunas semanas, pero esto no significa que todo ha terminado. La concientización y el cuidado propio son todavía fundamentales para seguir avanzando con la campaña de inmunización en el país.

Estamos en momentos críticos donde necesitamos cuidarnos y cuidar a otros, para poder derribar al virus, lo antes posible. Dentro de este proceso sabemos que muchas enfermedades han sido puestas en segundo lugar y miles de personas no han podido ser atendidas como corresponde debido al colapso sanitario de la provincia. Entonces, el llamado es a todas las personas que todavía han decidido no vacunarse, para que tengan en cuenta que la vacunación también, es una forma de ayuda a la comunidad al igual que el barbijo y el distanciamiento.

Juan Pablo Núñez, secretario administrativo de la Sociedad Argentina de Emergencias, habló sobre la importancia de la campaña “vacunación, prevención y control” en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30.

El especialista dijo: "Cada persona que se cuida es un personal de salud” y agregó: “Estamos ante una situación crítica, muy compleja. Es fundamental empezar a optimizar los recursos que están en camino".

“Es fundamental el acompañamiento en el plan de vacunación, la responsabilidad personal, individual y social de cada persona" para combatir la enfermedad, ya que "hemos recabado testimonios de personas que por la pandemia han desatendido otras dolencias, muchas de las cuales se han complicado, llegando a ser mortales".

“Desde la Sociedad Argentina de Emergencias hemos intentado que las personas tengan presente que "cada persona que se cuida es un personal de salud, cada persona que respeta la distancia social, cada persona que se compromete al uso de barbijo, cada persona que trabaja sobre estas cosas es personal de salud" dijo el entrevistado.

En este sentido brindó su opinión aseverando que está a favor de la vacunación: "No es para entrar en chicana de la vacuna sí o no, porque se entiende que hablo de un trabajo en equipo".

A partir de la habilitación de reuniones familiares el pasado Día del Padre: ¿Qué pensó usted como personal de salud?

"Es muy complejo. Uno responde sobre el autocuidado y el cuidado de los que más quiere. En mi primera especialidad soy médico de familia, entonces yo digo que si el Día del Padre van a visitar al padre y saben que un descuido pueden haber tenido una exposición y ser portadores asintomáticos del virus, ¿con qué tranquilidad van?", sostuvo el especialista.

Asimismo, manifestó que "la promoción del autocuidado es fundamental" y que hay que tener ciertos cuidados porque "no hay evidencia clara de que la vacuna nos evite ser portadores, sino un curso de enfermedad más liviana, pero las personas pueden seguir propagando la enfermedad" Y expuso su ejemplo: "Yo como agente de salud, en mi caso con una dosis, no puedo ir libremente a pulular por cualquier lado. Tengo que tener una responsabilidad social y familiar en este caso para cuidarme. Que el Estado pueda controlar cada casa, cada situación, es inviable".

En este sentido podemos comprender que aún necesitamos empatía personal y social, y que esto puede ayudarnos cada momento “la promoción del autocuidado, y a entender que el barbijo no nos protege a nosotros, sino que es para proteger al otro" aseguró.

¿La educación debería ser presencial?

Sobre la asistencia al colegio Núñez dijo: "Creo que es difícil hablar de manera genérica, ya que hay que entender la situación epidemiológica de cada lugar. Eso va a marcar el riesgo que tenga la gente" dijo Núñez y dejo entrever que en muchos lugares y regiones "nos va a pasar que los hijos respetan mejor las reglas que muchos adultos, pero no puedo decir si corresponde o no, hay que verlo localmente y también las cuestiones edilicias del colegio".

COVID-19: la concientización por la falta de donantes de sangre:

En tanto, el secretario de la Sociedad Argentina de Emergencias, aprovechó y dijo que la donación "es un tema importante en la pandemia y fuera de ella", porque "es fundamental tener el recurso del plasma de convaleciente para el tratamiento de algunos pacientes. Fuera y dentro de la pandemia si tenemos que hacer un trasplante cardiaco, necesitamos un donante"

"Donar sangre es donar vida, no hay cirugías de complejidad que se puedan hacer sin donantes. Al menos no sin la previsión, no podemos hacer una cirugía mayor sin sangre", finalizó.