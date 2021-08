Una madre con su bebe en brazos fue atacada y golpeada mientras estaba jugando en la vereda. El hecho ocurrió a plena luz del día en José Ignacio Díaz tercera sección, de Córdoba. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran el violento ataque para robarle en la calle.

Yésica, la víctima y madre de un bebe de meses, cayó al piso con la criatura y sin contemplación los ladrones forcejearon hasta que lograron sacarle el celular. Según sus declaraciones, la mujer nunca soltó a su hijo y como modo de protección en medio del ataque intentó hacerle una coraza tapándolo rápido con la misma ropa, por miedo a que se golpeara alguna parte del cuerpo, y aun así los delincuentes lograron tirarla al piso.

"Ellos pasan y a los dos segundos me ven con el bebe y vienen me agarran del pantalón. En eso que forcejeo me caigo para atrás en la vereda del vecino de enfrente y empiezo a gritarle a mi mamá para que me escuche, le pego patadas para ver si me soltaba, pero no había forma. Me enredé los brazos para que le no se golpeara él en ningún momento y el otro ladrón acompañante en ese momento, le dice que me suelte porque mi bebé lloraba, gritaba y no quería soltarme. Hasta que veo que me saca al ver que mis hijas lloraban y gritaban"

Los motochorros la golpearon y la agarran del pantalón, produciendo su caída. Luego de algunos segundos la joven con el bebe en sus manos comienza a gritar, al igual que su pequeño y sus hijas que vieron la impactante secuencia. Este último hecho derivó a que los ladrones se asusten y se vayan sin seguir violentándola.

En el mismo relato, los periodistas de Telefé Noticias alertaron que el mecanismo que utilizan los delincuentes a la hora del robo, es buscar a personas que de alguna manera no se pueden defender y observan con detenimiento el contexto para analizar a las víctimas.

