Miss Universo: el mensaje de la participante argentina al ser eliminada

Este domingo 12 de diciembre se llevó a cabo la septuagésima edición de Miss Universo y la ganadora fue la representante de la India, Harnaaz Sandhu.

Miss Universo 2021 se llevó adelante en la ciudad israelí de Eilat.

La argentina Julieta García, le agradeció al público por el apoyo que recibió en el último tiempo, al tiempo que admitió que lo dio “todo” durante la competencia.

A través de su Instagram, la argentina nacida en Bahía Blanca, comentó en sus historias las sensaciones que experimentó en su participación del famoso certamen de belleza.

“Bueno, mi Argentina, no quería dejar pasar este momento. Lo di todo. Me esforcé muchísimo y espero que ustedes hayan estado conformes con mi participación. La verdad, muchas, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de intentarlo y por todo el apoyo que siempre me han dado, todo el amor. Son increíbles”, contó la bella García.

La ‘Blancanieves del sur’ como la conocen en el ambiente, tiene 22 años y ya cuenta con una importante trayectoria en pasarelas internacionales.

Julieta García es además estudiante de psicología, carrera que ‘puso en pausa’ para poder realizar su sueño y ser parte del certamen de Miss Universo.

La argentina no pudo consagrarse entre las 16 finalistas que luego se disputarían la corona en el tramo final del evento.

La conducción de Miss Universo 2021 estuvo a cargo del comediante Steve Harvey.

Cuando la argentina regresó al hotel luego del mayor certamen mundial de belleza, decidió compartir material en las redes sociales y hablar con su comunidad de 60 mil seguidores. Además, dijo que lloró en la eliminación porque es algo que “de repente se da en un momento de mucha emoción”.

“Todas esas cosas son importantes porque son las que después a mí me generan trabajo y eso es lo que más me importa, en realidad, lograr tener esa llegada que es lo que estaba buscando. Fue duro porque creía, como todas, que iba a quedar”, contó Julieta García.

“Me alegra que hayan apreciado tanto mi participación, porque, si bien yo sé que di todo y lo mejor de mí, es lindo saber que ustedes también se sienten conformes con eso”, comentó al leer los mensajes de apoyo de sus seguidores.

El certamen de Miss Universo

Miss Universo es el concurso internacional que reúne anualmente a las mujeres más bellas de todo el planeta.

Más de 75 concursantes compitieron en la edición Nº70 de Miss Universo.

El certamen de belleza Miss Universo fue creado a principios de la década de los años 1950.

La primera Miss Universo, fue la finlandesa Armi Kuusela, electa en 1952.