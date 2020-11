Mendoza reclama a la Nación $30 millones que no envió para el transporte

Con el objetivo de asistir a las provincias y, por su intermedio, a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, el Ministerio de Transporte de la Nación resolvió destinar cuatro mil millones de pesos.

Pero desde la cartera mendocina, advierten que los fondos que debería recibir la provincia exceden lo dispuesto por el Estado nacional. Hasta el mes anterior, Mendoza recibía $180 millones, mientras que ahora solo serán $150 millones.

"Mendoza debería recibir bastante más de lo que recibe. En base al sistema que tiene, el sistema de transporte es el más grande del país, después del Área Metropolitana de Buenos Aires, tanto en cantidad de colectivos como en cantidad de kilómetros y transacciones diarias, siempre hablando con datos previos a la cuarentena", indicó en diálogo con CNN Radio Mendoza, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos.

Y continuó en la misma línea: "Se entiende muy poco esta resolución de la Nación, en donde han achicado el monto que envían mensualmente, siendo que al Área Metropolitana de Buenos Aires la siguen subsidiando al cien por cien".

Por otro lado, recordó que el sistema público en Mendoza fue adecuándose a la flexibilidad de la cuarentena, no se suspendió, y que siempre se mantuvo "el doble de unidades por pasajeros", para poder garantizar el distanciamiento social.

"La semana que viene entraremos en contacto con las autoridades de la Nación, para poder ver por qué han determinado esta baja. Evidentemente el ajuste se está dando para el interior, pero el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue manteniendo los subsidios, tanto para la distribución eléctrica como para el agua y saneamiento, y también para el transporte", agregó.

En tanto, explicó que el motivo formal de la reducción fue que "la plata que se había destinado no alcanzaba para cubrir el cien por cien de este año. Si se cumpliera lo que dice la resolución, de las doce cuotas que deberíamos recibir mensuales, en un año recibiríamos once y de esas once recibiríamos un 15% menos, en los últimos tres meses", finalizó el funcionario.