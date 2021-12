Máximo Kirchner asumió como presidente del PJ bonaerense

Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y referente de La Cámpora, asumió este sábado a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en un acto que en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón y contó con la presencia de Alberto Fernández.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, asume para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los Gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

Así, Máximo será el sucesor de Gustavo Menéndez-Fernando Gray, intendentes de Merlo y Esteban Echeverría, respectivamente, quienes tomaron las riendas del partido en 2017, cuando el Peronismo venía de una derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires ante la entonces gobernante alianza Cambiemos y ejercieron una presidencia rotativa.

Máximo Kirchner, en su discurso criticó el acoso, que a su parecer, sufre el Gobierno nacional desde ciertos poderes, dijo que el mismo “no es a un hombre, es a las ideas que expresa un hombre y es a las ideas que expresamos nosotros, eso es lo que tenemos que tener en claro. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos”.

Dirigiéndose al Presidente le dijo: “En esa tarea Alberto nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decí lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar a nuestra Patria adelante”.

Declaraciones del Presidente

A su turno para hablar, el presidente Alberto Fernández le reclamó a la oposición “un poco de honestidad intelectual” al hacer referencia a que “los que me dicen que hay que cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no me aprueban un Presupuesto y además me apuran. Lo que es peor es que la deuda que me piden que arregle es la que ellos tomaron”.

“Dense cuenta de que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea háganlo por vergüenza, porque vergüenza debería darles lo que fueron capaces de hacer”, añadió.

Fernández recordó que “a Cristina la dejaron sin presupuesto en 2010 y a mí me dejaron sin Presupuesto en 2022. Pero miren: Cristina en 2010 siguió gobernando y yo en 2022 voy a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando porque sabemos qué intereses representamos: los de los que menos tienen, los de los más postergados y los más desposeídos. No me importa qué Presupuesto me dejaron de aprobar, sé que eso lo voy a hacer con o sin Presupuesto, lo tengo claro”.