El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo hoy que el objetivo es que "el nivel de empleo se conserve en el nivel más alto posible" durante la pandemia, aunque admitió que "la mitad del empleo privado o no está trabajando o está en dificultades".



Por otro lado, consideró que los bancos "no han tenido la velocidad y celeridad que las circunstancias lo ameritan" respecto a la entrega de créditos para el pago de salarios a pymes y pidió que "sean más expeditivos" a la hora de entregarlos.



"El objetivo es que el nivel de empleo se conserve en el más alto nivel posible, para que una vez que este controlada esta situación, las empresas arranquen lo más rápido posible", afirmó Kulfas en declaraciones a AM750.



Al repasar las actividades que se encuentran paralizadas o con un menor ritmo de funcionamiento, el funcionario señaló que la economía "funciona en un nivel muy bajo en cuanto a su capacidad".



"Ésto nos obliga a pensar y ejecutar políticas activas para preservar la producción y empleo y a los que nosotros llamamos capital organizacional, que hay que preservar porque, si se destruye, no es algo que se recupera rápido, lleva un tiempo", subrayó.



Para Kulfas, la "prioridad está puesta en evitar la propagación de la pandemia, tanto en lo humano como en lo económico, y -a medida que se vaya controlando- al menos de manera territorial, ir liberando actividades que vuelvan de a poco para que vuelvan a un funcionamiento normal para iniciar un proceso de recuperación económica".

En este sentido, afirmó, "está claro que va a caer la producción y, en cuanto al empleo, hemos tomado medidas como la suspensión de despidos justamente para preservarlo".



"La mitad del empleo está en una situación complicada; la mitad del empleo privado o no está trabajando o está en condiciones de dificultad, con lo cual ése es un número que va a a tener un peso importante en estos programas de asistencia", aseguró.



El Gobierno dispuso herramientas tributarias y ayuda crediticia para que los empleadores afectados por la cuarentena, en especial pymes, puedan hacer frente al pago de salarios, como postergación de aportes patronales, asistencia del estado en el pago de salarios y línea de créditos para lo mismo con una tasa anual de 24%.

Al respecto de los bancos, Kulfas dijo: "De hecho, me hubiese gustado que se queden trabajando de manera remota para poder acelerarlo a estos créditos; hay mucha angustia en las pymes y de sus trabajadores y la herramienta del crédito es uno de los elementos de corto plazo que hemos generado", añadió.



Según el funcionario, "todos los días le pedimos a los bancos que sean más expeditivos en otorgar los créditos" y en la cartera productiva "estamos recibiendo todos los días quejas, reclamos, denuncias de empresas que nos cuentan que algunos bancos se niegan a dar los créditos para que podamos tomar las acciones que corresponden".



"Hay mucha angustia en las pymes y por eso generamos un fondo de garantías porque los bancos estaban desinteresados en financiar a pequeñas y medianas empresas”, aseguró Kulfas, quien concluyó: "Vemos que la mayoría de los sectores está haciendo un esfuerzo enorme y queremos que los bancos estén a la altura de las circunstancias".