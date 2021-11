Más de 50 denuncias contra una maestra y un profesor por abuso sexual

Un grupo de padres de una escuela en la localidad bonaerense de El Jagüel, en Esteban Echeverría, presentó múltiples denuncias contra una maestra de 51 años y un profesor de 28 por supuestos casos de abuso sexual a sus hijos. Se trata del jardín de infantes N°922, donde este martes los denunciantes lincharon a ambos docentes luego de que sus hijos les contaran sobre los presuntos "manoseos" de los que fueron víctimas.

Como se puede ver en uno de los videos tomados por los presentes este martes en el establecimiento, el descontrol se apoderó del lugar cuando los mayores fueron a increpar a los educadores.

Aunque efectivos policiales de la Comisaría 5º habían llegado hasta la institución para controlar la situación, los denunciantes pudieron alcanzar al profesor de educación física acusado para golpearlo y patearlo en el piso.

Según informaron fuentes judiciales, tanto la maestra como el entrenador de educación física sufrieron heridas superficiales y están fuera de peligro; asimismo, dos policías resultaron heridos levemente luego de forcejear con los padres.

Este miércoles, la madre de una de las menores que habría sido abusada contó: "Hay más de 50 denuncias. Esto acaba de salir a la luz el viernes, pero no sabemos hace cuánto tiempo que están ocurriendo los abusos". En la misma línea, la madre de otra alumna relató: "Cuando la traía al jardín se quebró en llanto y con todo lo que me contó mi hija, yo estaba enfurecida y me fui con otros papás a la comisaría".

"La nena me dijo que la manoseaba en la parte de arriba y que si algunos se portaban mal los encerraba en el baño, mientras que a otros les hacía otras cosas. Son un profesor y la señorita de sala verde", detalló.

Por el momento, y según informaron autoridades policiales a medios locales, hay dos intervenciones judiciales sobre los hechos en la escuela. En primer lugar, las denuncias por abuso sexual están siendo investigadas bajo la carátula de "abuso" por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº3 de Esteban Echeverría.

En cuanto a los incidentes ocurridos en la mañana del martes en la puerta de la institución, donde se reportaron daños en las instalaciones, robos de dinero en efectivo y de material de trabajo, se abrió otra causa judicial en la UFI Nº4 con la carátula de "robo, daño y lesiones".