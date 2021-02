Mario Leiva: “Me parece una provocación del Presidente”

El campo volvió a ponerse en pie de guerra ante los dichos de Alberto Fernández sobre la suba de retenciones, en un desesperado intento por mantener a raya los costos de la ‘mesa de los argentinos’, como gustan señalar cuando argumentan en defensa de sus medidas.

Voces de todos los sectores se pronunciaron al respecto, y aquí en Mendoza lo hizo Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, quien en diálogo con CNN Radio Mendoza expresó: “Estamos cansados de que todos los fines de semana viene la provocación de algo, encima salen anunciando una baja de impuestos a un segmento de la gente, baja de ganancias a los jubilados –lo cual me parece muy bien–, pero eso lo pagarán las nuevas retenciones que quieren aplicar, o la emisión monetaria, porque si hay algo de lo que queda fuera toda esa gente es de la economía”.

Sobre los dichos en sí, consideró: “Me parece una provocación del Presidente porque venimos con un problema del maíz, del trigo y ahora el tema de la carne. Queremos transmitir a la gente que el productor primario no es formador de precios, entonces es una provocación”, y fue más allá señalando que es “parte del relato político que están creando para volver a tener una campaña electoral, con un relato donde enfrenta al campo con la gente, y esto va mal, porque ellos no dialogan, resuelven, es el libreto típico del Instituto Patria, y aunque no lo digan muchos dirigentes del campo para mí es una provocación alevosa, porque no tenían por qué decirlo de esa manera, cerrar los diálogos y acá estamos”.

El dirigente planteó un panorama desolador, describiendo “un país que tiene una inflación incontrolable, que no tiene moneda, financiamiento y, además, no sabemos qué pasará con la vacuna, entonces estamos en una tormenta perfecta de desánimo y de no ganas de seguir soportando semejantes cosas”.

En su parte más cruda, indicó: “No podemos parar una finca, y después arrancarla cuesta caro, pero trabajamos menos, producimos menos y además, esta política concentra mal la economía. Lo que no entiende el presidente es que el que no entiende es él, porque el aumento del precio al consumidor parte de la cadena que son sponsors de ellos en la campaña, entonces, él no puede tocar a esa gente porque es el que le pone la plata para las campañas”, y agregó que “tiene que resolver el tema de la cadena, no del productor primario, y ahí van a saltar los actores que son los aportantes de semejantes campañas multimillonarias, porque acá hay que seguir con el poder, después vemos cómo arreglamos el país pero hay que seguir con el poder”.

En cuanto a la situación en Mendoza y el Valle de Uco, Leiva comentó: “Veníamos trabajando a partir de la pandemia en forma normal, pero veo que cada vez se pone más difícil por la macro, cada vez más difícil sostener los costos y la posibilidad de producir más. Nosotros tenemos más gastos que la Pampa Húmeda, preparar una hectárea de nuestras tierras para el ajo o papa es mucho más costoso que una hectárea de soja, entonces cuando nos aumentan los insumos que están dolarizados cada vez se nos pone más difícil para vender”.

Consultado sobre el balance de valores para la actual campaña, consideró que “la situación en nuestra provincia se está enrareciendo, si bien en el tema del vino hubo muy buena venta, hemos demostrado que las bodegas siguen robando desde hace siete años”, lo que precisó señalando que “han pagado el precio más bajo en toda la historia, en 22 años el peor precio fue el año pasado con 0,16 dólar por litro. Ahora dicen que van a pagar el doble, no, tienen que pagar como piso $65 el kilo de uva, para que el productor pueda seguir sosteniendo esa finca”.

Sobre la posibilidad de medidas de fuerza, Leiva agregó: “Es una discusión que hoy está en las bases, creemos que esto es una provocación para que salgamos, pero nuestro interés es que la gente sepa que se está generando un relato donde el enemigo es el campo y no lo es. Lo tienen que entender sobre todo los habitantes del primero y segundo cordón de Buenos Aires que esta medida está dirigida a ellos; me gustaría que vengan ellos a laburar al campo y vean lo que es”.