Mariano Gorodisch te enseña a trabajar del ahorro

Mariano Gorodisch es periodista de finanzas, columnista económico y de consumo en canales de Buenos Aires, en el programa El Interactivo dialogó con Luis Vidal Correa y Gabriel Landart sobre la presentación de su libro“Cómo invertir ya”.

En su libro, Gorodisch propone desde micro inversiones por el equivalente a u$s 1 con una rentabilidad de más del 100% anual hasta otras más sofisticadas en el exterior desde u$s 5.000.

El hombre que confiesa que se excita ahorrado te explicará por qué el ahorro y la inversión van de la mano y no puede existir el uno sin el otro.

Gorodisch insta a sus seguidores a “trabajar de ahorrar”: “Quiero tentarte a ver si te pasa lo mismo que a mí, que me excito ahorrando. Que cuando voy al cine con un dos por uno la película resulta que mejor”.

"Con la cocina en casa, si el hombre o la mujer prepara los alimentos se puede ahorrar hasta el 50% de la economía. Mi libro tiene muchas opciones para ayudar, es muy práctico".

"La mejor mejor inversión es stokearte con la yerba, la saborizada es cara y uno puede hacerla en casa, te comes una naranja guardas la cáscara y la deja secar. No sólo ahorras en la compra sino también al ponerle cáscara gastas menos de yerba".

Con respecto a los concejos para las compras en plataformas digitales Gorodisch manifestó "no hay nada más caro que lo barato que uno no necesita, ese es el tips principal".

"Lo que supuestamente compras con el 50% de descuento, resulta que está remarcado, le ponen el precio más alto, entonces, uno se cree que está pagando con descuento pero no es así".

"Yo recomiendo no comprar online, ya que de esa forma no figuran los productos de precios cuidados. En cambio si vas al supermercado tenés la opción de comprar ofertas, cosas que no puedes hacerlo si lo compras de forma digital".

Por último, el hombre que se excita ahorrando confiesa cuál es su inversión favorita: el stockeo en el supermercado. “Pero, aclara, no cualquier tipo de stockeo, ni ir cualquier día al supermercado para hacer las compras, sino que yo digo que mi segundo laburo es trabajar de ahorrar. Y te invito que vos también puedas hacerlo y verás cómo de a poquito se va agrandando tu billetera”, alienta.

Reviví la entrevista exclusiva realizada a Mariano Gorodisch