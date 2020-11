Marcelo Peretta: "La cuarentena no salvó una sola vida"

En El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, Luis Vidal Correa y Fernando García entrevistaron a Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos quien fue crítico sobre las medidas del Gobierno con respecto a la pandemia.

“Tenemos el peor modelo de salud del mundo, superamos el millón de contagio, los 30 mil muertos, el encierro no salvó una sola vida, los chicos hace 8 meses que no estudian, hay problemas psiquiátricos, en paralelo se hundió la economía".

Y agregó, "se debió hacer una cuarentena inteligente como Suecia, Uruguay, es decir que salgan a trabajar los que deben hacerlo y salir a testear" y especificó "nada de eso se hizo, por eso somos el modelo mundial de lo que no se debe".

Al hablar de la responsabilidad ciudadana Peretta indicó: "Fijate el maniqueo del Gobierno, cuando vio contagiados y muertos pretendió echarla la culpa a la gente. Hay 200 mil empresas que se fundieron porque la gente no volvió a esas empresas".

“Ginés Gonzáles García no deja de sorprenderme "trató de irresponsables a los chicos que salieron a tomar cerveza, a la gente que hizo reuniones familiares" y agregó "la responsabilidad está en los funcionarios que toman decisiones que van en contra de la biología que dice que si circula un virus y decimos que te encierres en tu casa es contraproducente, una política sanitaria acertada es hacer que la gente salga, se asolee, coma bien, que adelgace, que se controle las enfermedades, que vaya a ver a su médico. Todo lo contrario a lo que se hizo".

"Que en este momento se siga insistiendo en que el verano no vamos a poder ir a respirar, porque vamos a tener que llevar la propia almohada y la sábana, es un disparate. El barbijo es necesario, pero dónde: ascensor, supermercado, colectivo pero si estás al aire libre no".

Con respecto a la veracidad de los testeos Peretta “los PCR no son 100% efectivos, saben la cantidad que tenemos que informar sobre falsos positivos y tal vez le entregamos una condena a una persona porque cree que se va a morir".

"Es una gripe, ahora se llama COVID-19, antes influenza, no debemos minimizar, pero no asustarse" y aclaró "no se ataca a la gripe con una vacuna de Rusia que nadie sabe si hizo la fase 1 y 2, ni se conocen los efectos secundarios".

Al ser consultado sobre el porcentaje de personas que engoraron durante la cuarentena indicó “la gente engorda, bebe más alcohol, se automedica y se enferma más encerrada, esas son las consecuencias no deseadas del encierro".

Y agregó "respetemos otra vez la biología que dice que nos tenemos a asolear, no comer comida chatarra, hacer vida sana. Si estoy sano el virus pasa o entra al sistema y se convierte en defensa" cerro Peretta.