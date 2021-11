Marcan que Argentina debe ajustar su sistema previsional social

El sistema previsional social en la República Argentina debería ser ajustado para su óptimo funcionamiento, de la misma manera que ya lo han practicado en el Viejo Continente países como Francia y España.

Esto lo sugirió el abogado mendocino José Luis Domenech, especialista en materia laboral, civil y en asuntos previsionales, quien marcó que “la gerontología ya nos viene indicando que, hace al menos unos 20 años, viene creciendo el envejecimiento poblacional, lo cual significa que resultaría inviable pretender que con las actuales pautas previsionales se pueda atender una mayor expectativa de vida”.

Para el letrado local la capacidad del Estado argentino de poder sostener una mayor cantidad de años de goce de una prestación previsional “será muy complicada debido a que en el tiempo no existirá una mayor cantidad de población aportante. De allí que en países europeos donde este fenómeno se dio con anterioridad la edad jubilatoria se ha ido incrementando a pesar de la reacción que esto naturalmente puede producir entre losa portantes”.

Según el asesor legal de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, “no existe otra manera que la citada para seguir sosteniendo y financiando el sistema previsional. Hay países, como España, donde se plantea seriamente si no debe el origen de los fondos dejar ser exclusivamente previsional sino que debería estar considerado en el presupuesto general”.

“En Francia no hace más de dos años que se incrementó la edad jubilatoria y eso significó una crisis de tipo social en su momento pero no existía otra posibilidad y es ley actualmente en el país galo. Es razonable pensar que mientras uno transcurre la vida productiva la jubilación siempre se ve como un evento que sucederá mucho más adelante”, reflexionó.

Y agregó que “en realidad, a medida que vamos avanzando en edad, retrospectivamente vemos que ese tiempo se acorta significativamente. Que ese tiempo no fue tanto. Entonces invertir en previsión o prever la vejez, que viene siendo lo mismo, tiene un interés no actual debido a que debe atender necesidades del día a día. Está muy pendiente de su presente. Es muy difícil prever si no es como lo es en todas partes, obligatorio”.

“De lo contrario el sostenimiento de las personas al cabo de su edad productiva resulta una carga que solamente podría afrontar el Estado. Pero por el momento que esto se produzca yo lo veo muy difícil políticamente en la Argentina. Porque eso significa un enorme ajuste social y no se si están dadas las condiciones hoy. Pero con mayor franqueza, no están dadas las condiciones”, aseguró.

Sin embargo, para Domenech “que no estén dadas las condiciones no significa que ese cambio del que hablo no sea imperativo. Porque el sistema previsional argentino ha dejado de ser previsional. Digamos que bajo la condición de seguridad social ha dejado de ser previsional. Este sistema es sostenido por el Tesoro Nacional. Tiene un punto de quiebre de apenas meses. En cambio la Caja de la Salud, en el último estudio actuarial manejó una proyección de punto de quiebre, para otorgar beneficios de acuerdo a la relación de aportes, de prácticamente unos 50 años”.

“Esto último no ocurre a nivel social y nacional en Argentina, porque si se dejara librado a la relación aporte y beneficio no alcanzaría a cubrir más que unos pocos meses. Es decir, la inyección fundamental de fondos hoy es el Tesoro Nacional, sobre cuando en los últimos 10 o 12 años se han otorgado beneficios que no tuvieron aportes”, explicó.