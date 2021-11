Mamá de Lucas González: "Su única arma eran los botines rotos"

Familiares y amigos de Lucas González pidieron justicia por el crimen del joven durante una manifestación frente a los Tribunales porteños.

Durante el reclamo, los padres de Lucas, Cintia López y Mario González, fueron los principales oradores. Allí la mamá del joven aseguró que "lo acribillaron" y dijo que "su única arma eran los botines rotos".

"Yo les quiero mostrar algo que era el arma de mi hijo (mostrando los botines de Lucas). Esto era el arma de mi hijo. Todos sus botines rotos, gastados", sostuvo.

Y agregó: "Mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo era una criatura. Lo único que soñaba era llegar a primera para comprarme una casa. No saben lo difícil que es buscarlo en mi casa y no encontrarlo".

Además, los padres del joven reclamaron que los tres policías detenidos sean "condenados a prisión perpetua".

La familia de Lucas agradeció la compañía de vecinos, amigos, "los compañeros del fútbol, de los distintos clubes" y aseguraron que "no es venganza" su objetivo, sino justicia por Lucas.

La palabra del amigo

Durante el acto habló también uno de sus amigos y sobreviviente del hecho, quien agradeció a las personas que se reunioeron frente a los Tribunales por "recomponer toda la ausencia de Lucas".

"La ausencia de mi amigo habla de un sueño que es debutar y ser feliz dentro de una cancha. Ahora hay una familia que sufre su ausencia", indicó.

Entre las consignas presentes durante la manifestación, se destacaban los carteles que pedían "Basta de Gatillo Fácil", como también los amigos del joven que vestían remeras blancas con su cara al frente y la leyenda en el dorso: "Mi cara, mi ropa y mi barrio, no son delito".