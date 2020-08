Mamá de Facundo: "Tener un uniforme no les da derecho sobre la vida de nadie"

Sin dudas la desaparición de Facundo Astudillo Castro mantiene en vilo a toda la dirigencia política de país. Cristina Castro, la mamá, manifestó en reiteradas oportunidades, tener la certeza que el cuerpo hallado en un canal, cerca de Villarino, es el de su hijo. Además cree fervientemente que hay responsabilidad de la policía bonaerense.

Recordemos que el joven de 22 años, salió de Pedro Luro hacía Bahía Blanca el 30 de abril, fue interceptado por dos controles policiales en los que se verificó que no contaba con el permiso correspondiente para circular en cuarentena. Desde ese momento su familia no ha dejado de buscarlo ni un solo instante.

En declaraciones a medios nacionales Cristina manifiesta, que su corazonada de madre, le hace sentir que el cuerpo hallado, es el de su hijo. Quiere esperar a la autopsia, pero no se hace falsa ilusiones.

Cristina cree que a Facundo lo golpearon los policías cuando intentaron que su hijo volviera a Pedro Luro, en medio del período más estricto de la cuarentena obligatoria, en un momento donde las fuerzas de seguridad venían envalentonadas con las actas y las detenciones por las violaciones al decreto de aislamiento: “Mi hijo era peronista y defendía sus derechos. Y creo que a alguien eso no le gustó y se excedió. Y eso pasó en Mayor Buratovich y ahí empezó su tortura”.

La mamá de Facundo, ya lo dijo infinidad de veces, está convencida de la responsabilidad de la Policía Bonaerense de la zona de Villarino y también, cree que el cadáver que apareció el sábado fue plantado. Tampoco le parece casual la aparición de una zapatilla derecha idéntica a la que llevaba su hijo el día de la desaparición.

La mujer volvió a cuestionar al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y sobre la policía de la provincia, afirmó: “Ellos hicieron algo malo y tienen que pagar por lo que hicieron, y no por tener un uniforme les da derecho sobre la vida de nadie”.



Consultada sobre si se hará justicia, respondió: “Yo creo que sí, confío en Dios y en que nos va a ayudar de que los culpables vayan tras las rejas”.

La similitud del calzado se puede corroborar con la foto donde se ve a Facundo de espaldas y delante de un móvil policial, junto a un policía, Mario Gabriel Sosa. Su mamá siempre culpó a la policía en la desaparición, además se detectaron dos imágenes del DNI de Facundo, que habían sido borradas del teléfono celular de una agente policial.

Ella ahora confía en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que comandará la autopsia del martes 25. “Espero que la autopsia también diga cómo murió Facundo. Confío en los forenses, me demostraron que tienen una calidez humana única. Toda la humanidad que no tuvo el fiscal la tuvo la gente del Equipo. Cuando se despidió las chicas de antropología me abrazaron y me dijeron si es tu hijo vamos a cuidar bien y te lo vamos a devolver".

Datalles de la autopsia

El EAAF y el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron nombrados como peritos oficiales para analizar los restos encontrados en Villarino, por decisión de la jueza federal bahiense María Gabriela Marrón, luego de un pedido del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la pesquisa.



En un comunicado difundido por la fiscalía a través del sitio Fiscales.gob.ar, se explicó que los estudios tendrán como finalidad "determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimaren pertinente señalar los profesionales designados".



También se solicitó que el procedimiento sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas para luego remitirlas al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y otra de iguales características para el CMF.



Estiman que llevará entre 30 y 60 días en poder indentificar los restos hallados. Los procesos que van acompañando a la autopsia, los estudios complementarios, como por ejemplo el de ADN, seguramente serán confirmatorios. Para eso, como se trata de un esqueleto esqueletizado, no tiene ninguna parte blanda, lo cual resulta también llamativo, el proceso hay que utilizar es un poco mas complejo al que el que se utiliza para extraer ADN mediante un hisopado, un mechón de cabello o a una muestra de sangre.