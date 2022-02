Madre de un internado por droga adulterada: "Lo encontré desvanecido en la cocina"

La preocupación crece en Tres de Febrero y localidades del noroeste del conurbano bonaerense por la circulación e ingesta de supuesta cocaína envenenada desde el martes. Hasta el momento se registraron al menos 23 fallecimientos y hay 84 personas internadas por los efectos tóxicos de la sustancia, cuya procedencia continúa en investigación.

Uno de los testimonios en primera persona de la situación que afecta a decenas de familias fue el de Beatriz Mercau, madre de Ariel, quien permanece internado desde la mañana de este jueves en el Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino. Según relato la mujer a la prensa en la puerta del establecimiento, su hijo de 41 años habría adquirido cocaína en Puerta 8 junto a "otros amigos del barrio".

"Yo lo encontré en la cocina, se había desvanecido. Fue a eso de las siete de la mañana. Llamamos una ambulancia pero estaba colapsado el hospital, así que pasó un móvil policial de El Palomar y lo trajo", recordó la residente de Villa Club de Hurlingham.

"Está muy mal, está en terapia intensiva con respirador. No lo puedo ver, no me lo permiten. Está estable, está ahí. Hay que esperar", agregó.

La guardia del San Bernardino, colapsada por el ingreso de personas intoxicadas con la sustancia que se investiga

La madre de Ariel sostuvo que pasó media hora desde que llamó a la ambulancia hasta que la Policía acudió para auxiliar al hombre intoxicado. "Es entendible, porque no daban abasto con todos los jóvenes que venían uno por uno y estaban internados, y en un momento les tuvieron que decir que fueran a otros hospitales. Mi hijo ya estaba con un paro”, relató.

Durante la reconstrucción del hecho contó que Ariel sufre problemas de adicciones desde la adolescencia. “Mi hijo no recibió asistencia, porque si él no se quiere internar no lo atiende nadie. Él dormía todo el día y salía de noche. No conseguía trabajo. Y si conseguía trabajo, se lo gastaba en droga. Desde los 14 años que consume y que yo vengo luchando”, lamentó.

Finalmente, pidió concientización sobre el problema del mal uso de drogas en el ámbito familiar y reclamó falta de respuestas por parte de los gobernantes:

"El mensaje se lo dirijo primeramente a los padres. Segundo, a los hijos, que vean el sufrimiento de los padres ahora y que los escuchen. Tercero, a los gobiernos, a todas las autoridades, que por favor se unan y cambien las leyes. Yo pedí ayuda, nadie te la da. Si el joven no quiere internarse, no te la dan", concluyó.