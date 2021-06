Un ida y vuelta en Twitter se viralizó en las últimas horas, principalmente por la combinación de sus participantes. Se trata del cantante ‘El Dipy’ y el expresidente Mauricio Macri.

Si bien es una figura importante dentro del género tropical, supo trascender esas fronteras y optó por una polémica postura política.

Constantemente deja plasmada su oposición al Gobierno de turno y es por esto que más de uno lo tilda de "macrista".

Luego de que lo hostigaran nuevamente por un tuit, el cantante escribió en la red social del pajarito: “Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa... si no pienso como ustedes, soy de Macri? Me cansaron".

Y continuó: "Solo por el placer de ver reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola, @mauriciomacri, ¿sale selfie?”.

Para sorpresa suya, el político le respondió casi de manera inmediata: “Cuando quieras hacemos la foto”.

Esta no sería la primera vez que se cruzan. En el 2020, el líder del PRO rettwiteó un mensaje del cantante, en el que se manifestó en contra de las medidas tomadas por Alberto Fernández.

El vínculo mediático fue tal que no tardó en circular el rumor de que Macri quería llevarlo como candidato.

"Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto madero y en los countrys. Y ellos de pedo llegan a fin de mes. Ahora me agarró el vicio de hacerlos enojar más", escribió en su momento El Dipy.