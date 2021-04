Macri en CNN: “Cristina es la que maneja la agenda del Gobierno”

El expresidente, Mauricio Macri fue figura de una entrevista vía Skipe realizada el 29 de marzo por periodista argentino Andrés Oppenheimer, radicado hace décadas en Estados Unidos.

Con la idea de promocionar su libro "Primer Tiempo", Macri habló en CNN de todo y expuso principalmente que la Argentina “está sin rumbo”

Además volvió a cuestionar el rol del Presidente Alberto Fernández, al opinar nuevamente que “Cristina es la que maneja la agenda del Gobierno”.

El ex mandatario vaticinó que CFK está preocupada por temas “conflictivos y judiciales producto del gobierno de su marido y de los suyos” que “la han llevado a tener que dar un montón de explicaciones” en los tribunales

Durante la charla, Macri mencionó que “el populismo está mostrando todas sus falencias, fracasando en la gestión diaria del país; en el país cada día hay algo más que no funciona. Ellos están funcionando como un escuadrón de demolición porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a colapsar las cosas que funcionaban, empezando por la política exterior”, cuestionó.

En tanto, el expresidente afirmó que entiende “por qué hubo muchísimos argentinos que, sin ser fanáticos ideológicamente de lo que predica el populismo”, decidieron no darle su apoyo con el voto en las últimas elecciones presidenciales: “Tal vez se tentaron con la propuesta del asado gratis, la heladera llena, y hoy están viendo que no hay asado ni heladera llena, que hay una creciente destrucción del empleo”, señaló

¿Cómo se ve en las próximas elecciones ?

Luego de ser consultado sobre una posible candidatura suya en el corto tiempo, el ex jefe de Estado remarcó que “ni siquiera” lo está analizando en este momento porque lo que se “propuso” es “seguir batallando por esa Argentina integrada al mundo y que se moderniza”

“Estoy convencido de que vamos a ganar nosotros (Juntos por el Cambio) por que creo en los Argentinos.

Luego de su reciente vuelta al escenario político con la publicación de su libro "Primer Tiempo", indicó estar comprometido "a batallar por esa Argentina mejor, por esa Argentina en el mundo, esa Argentina que se moderniza”.