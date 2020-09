Luis Rosales: "Las condiciones sanitarias en Desaguadero son lamentables"

Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, el periodista y excandidato a vicepresidente de la Nación (junto a Espert), Luis Rosales, contó la odisea que tuvo que atravesar en la ruta hasta llegar a Mendoza, para poder ver a su padre.

En un video corto mostró lo que se vive en el límite entre Córdoba y San Luis, y acusó duramente al gobernador puntano por la espera y el sistema "burbuja" con el que cuentan para circular. "Para combatir el COVID no hacía falta maltratar así ni ser Corea del Norte", aseveró.

Ya en Mendoza, Rosales contó su experiencia en El Interactivo este viernes. En primer lugar advirtió que San Luis no es la única provincia en poner obstáculos: "No le echemos la culpa solo al puntano, que ha construido una especie de feudo completamente diferente al resto del país".

“En los pueblos señalan con dedo al de al lado. Pareciera que este ejército de Policía municipal, terraplenes, carpas en todos los pueblos no estaría dando resultados. Seis meses después el virus se coló, no lo dejás entrar a San Luis y espera tranquilo en la estación de servicio y se mete. El virus te gana siempre", dijo con cierta ironía.

Por otro lado, resaltó el panorama sanitario provincial: "Mi papá está internado, en Mendoza es un sufrimiento saber si tenés o no el virus. Hablo de gente vinculada, no me quiero imaginar para gente con menos conexiones.

Aseguró que las herramientas utilizadas no son las "adecuadas" y que "el virus está a full". "Eso pasa a la mayoría de las provincias del país, le copiaron el modelo a Buenos Aires y no era así. En los 40 días deberíamos haber desarrollado un sistema de testeos masivos, en las provincias no se hizo, se confió en esos controles de casi muros de Berlín".

"Yo tengo un hisopado reciente que es negativo, no sé si los policías que me cuidaban tienen lo mismo. Nadie me pidió el hisopado. La policía puntana me entregaba a la mendocina y a cambio le mandaba otras personas que iban a entrar a San Luis, era como un intercambio de prisioneros en Desaguadero. Las condiciones sanitarias en Desaguadero son lamentables".

“Mi padre está internado, al principio le dio negativo el hisopado, pero ahora no sabemos porque los hospitales están complicados. Entró caminando, la neumonía está complicada ahora y están saturados los hospitales", contó.

Nota completa a Rosales: