Los sueldos y la inflación: una brecha que nunca se achica

Luego de las PASO 2021 los mercados internacionales mostraron una suba en sus acciones, así como también el dólar blue se desplomó casi 4 pesos. Los resultados en torno a las elecciones siempre dan un clima hostil y de incertidumbre en la Argentina: ¿Cómo podemos hacer para que no influya en nuestra economía el billete verde?

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- charlamos con el economista Leandro Marcarian.

“Hace 4 años que los sueldos vienen perdiendo contra la inflación”

Por otra parte, el especialista manifestó que en la Argentina se "tratan de copiar ideas que se hacen en Cuba. Van a ir hasta las últimas consecuencias y tratarán de destruir todo lo que puedan con tal de sostener sus privilegios (políticos), y explicó que ante la posibilidad de crear una moneda "nueva" (Lozano) "la velocidad de transacción de ese Lozano será infinita, por lo que "nunca vas a querer tener un Lozano encima".

Lo que proponen es llevarte la tasa de inflación de los Lozanos al infinito entonces vas a tener una tasa de inflación del 500% en pesos. Por eso tenemos que estar atentos en el mismo instante donde salen estas cosas destruirlas, sino nos van a destruir a nosotros. ¿Se acuerdan de los Lecop, Patacones? En Mendoza no sé cómo se llamaban.

La inflación de agosto y los sueldos

La inflación del mes 8 fue del 2,5%, y ante esta situación explicó que "al ser un promedio de un montón de cosas, algunas te impactan más o menos, como los alimentos que son los que aumentan más en lo que va del año y por eso en el bolsillo se siente más".

Asimismo, manifestó que "no hay nada para festejar, porque la realidad es que somos todos más pobres. Este año nos empobrecimos muchísimo, el anterior también, el anterior también y el anterior también. Hace 4 años que los sueldos vienen perdiendo contra la inflación, es un proceso acumulativo. Segundo, ahora estás teniendo problemas de empleo que hasta hace dos años no los tenían. La pandemia y la cuarentena de 9 meses le pegó un trompazo a las economías, que ahora estás sangrando y se ve todo difícil".

El impacto de las elecciones PASO

Con relación al resultado de las Primarias y la posibilidad de que los sueldos "se incrementen por decreto" (medida anunciada por le Gobierno en horas de la mañana), dijo: "Me sorprende un poco, porque el Kirchnerismo es raro. Los tipos se pegan la cabeza contra la pared, pierden una elección y le echan la culpa a la pared y se convencen de que la solución es darle un cabezazo más fuerte a la pared. Si subir los sueldos por decreto fuera la solución, hacélo ya. Ojalá fuera así de simple, si fuera así no existirían 300 años y pico de literatura económica".

Además expuso su opinión con relación a que podría implementarse el IFE nuevamente: "No sé de cuánto va a ser el IFE este, pero qué haces con 5 mil o 10 mil pesos, está bien… es una ayuda para los estratos más bajos, pero esos 10 mil pesos en tres meses no son nada. Tal vez sirve para sacar unos votos, pero vamos a pagar el precio de una aceleración de la inflación en los últimos 2 a 3 meses del año. ¿Vale la pena o no?

En tanto, teniendo en cuenta que Wado de Pedro puso a disposición su renuncia indicó: "No creo que el que esté renunciando acá sea Wuado, sino que dado que es camporista está dando el ejemplo a los demás, como decir ‘si renuncio yo, ustedes también".

"Esperaría que surjan nuevas cartas de renuncia de las personas que todos sabemos que quieren que se vayan, porque más allá de todo, siguen siendo parte de un Gobierno kirchnerista donde la que digita todo es Cristina. No alcanza con cambiar una figurita, porque sabemos que la manda es ella".