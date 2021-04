Los costos de cobertura en los vehículos se incrementaron un 100%

Durante todo el 2020 hubo ciertos servicios que estuvieron sin modificaciones en sus precios, a los fines de poder dar una suerte de respiro a las miles de familias que tuvieron complicaciones en términos económicos. Pero claro, llegado el 2021, sucede que muchos de estos servicios comenzaron a descongelarse y los precios fueron en aumento progresivo.



Hoy en día ser titular de un vehículo de gama intermedia, representa aproximadamente un gasto mensual para su titular de unos $25.000 aproximadamente, si se cuentan todos los gastos que se deben afrontar como es el seguro (una de las cosas más importantes), impuestos, garage, servicio de mantenimiento, un lavado mensual, entre algunas otras cosas que hacen al funcionamiento propio de la unidad.

¿Porqué aumentó el seguro?

El seguro, representa al momento de conducir, no sólo una precaución y prevención en caso de accidentes, sino que es algo obligatorio para poder circular con un vehículo. Toda unidad automotor debe estar asegurada al menos con una póliza de responsabilidad civil contra terceros. Y en cuanto a este servicio, si se toman los últimos 12 meses, se puede ver que hubo aumentos que fueron de manera estimativa de un 100%, algo que preocupa a muchos dueños de autos, por la dificultad que representa el pago de manera periódica.



Los especialistas en este sector indican que el aumento no obedece únicamente a un retraso en los costos sino que también se debe a que los vehículos aumentaron de forma drástica en los últimos tiempos, principalmente por la incidencia del dólar. Al subir el precio del auto, aumenta también la suma asegurada, y de manera directa, repercute en el precio de la cobertura con la que se cuente. Pero claro, desde las compañías de seguros también afirman que no sólo subirá el precio sino que se van a aumentar los límites indemnizatorios por la responsabilidad civil.



A razón de esto, es que cada vez más personas se encuentran en la búsqueda de un seguro económico o de una póliza que pueda ofrecerles descuentos o promociones por un menor uso del auto en caso de que sucedan restricciones por medidas sanitarias, por ejemplo. Y no sólo eso, hay muchas familias que están optando por vender su vehículo, invertir el valor del mismo en un plazo fijo UVA y las ganancias destinarlas al uso de taxi o de Uber.



Los aumentos de los servicios no sólo se pueden ver en el sector de seguros, sino que también en muchos otros. Sin ir más lejos, se espera que para el mes de mayo haya un aumento de cerca del 30% para el caso del gas, algo que será problemático para miles de personas de todos los puntos de la Argentina. Algo similar ocurre con los combustibles, que si bien hubo 5 aumentos en lo que va del 2021, se espera que para abril haya un nuevo incremento de entre el 5% y el 7%, dependiendo de cada región.



Y en cuanto a decisiones concretas por parte de las autoridades nacionales, por el momento fue el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el que decidió dar un plazo de dos meses a los bancos y a los usuarios de estos para poder buscar soluciones en caso de cuotas impagas de créditos. Esperan los especialistas en economía que estas medidas, conjuntamente con otras que se van a ir tomando seguramente, puedan hacer que la inflación se reduzca en términos interanuales.