Los 3 temores ante las mutaciones del coronavirus

Los científicos del mundo no dan a basto con el nuevo virus que ha dominado la atención de todos los sistemas sanitarios. Ahora que mas o menos están entiendo la forma de tratar con la COVID-19 nuevas cepas han ingresado a un juego que parece macabro por la forma inesperada en el que cambia las reglas.

Es cierto, mucho se avanzado. Antes del primer ataque del coronavirus, en marzo de 2020 en Argentina, la humanidad manejaba una estadística de unos 3 años para preparar como mínimo una vacuna efectiva contra alguna enfermedad curable.

Lo de curable no es caprichoso ya que observamos dolencias centenarias por las que aún no se ha descubierto cura alguna como para el cáncer. Tampoco contra el azehéimer, el SIDA, el lupus, la diabetes, el tan temido bola, el asma o la poliomielitis que sí posee un sistema de inmunización mediante vacunas que ha logrado controlar la enfermedad aunque no tiene aún una solución específica para un trastorno que incide en el sistema nervioso central.

Ocurre que al SARS-Cov-2 se le permitió, en términos ilustrativos, circular y proliferar tanto alrededor del Globo que tuvo la gran oportunidad para experimentar por si mismo con distintas mutaciones. Algunos ya definen esta capacidad del nuevo virus como de inteligente.

Es como si, en otras palabras, estuviéramos asistiendo en vivo y en directo a un enorme experimento mundial de selección natural en el que están levantando sus cabezas las variantes que más benefician al virus y que son, ni más ni menos, las que lo están asistiendo en su proliferación.

En unos pocos días ya nos enteramos que se han detectado tres variantes del coronavirus en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil. Por lo que no descartan que en lo pronto se descubran nuevas en los próximos meses o en las semanas que vendrán.

Por ahora, a los científicos más entrenados en materia de la enfermedad COVID les inquieta mucho tres grandes incógnitas: que tengan la capacidad de burlar la inmunidad de una persona que ya haya padecido la enfermedad, que sean más contagiosas las nuevas variantes y son más virulentas o que producen una enfermedad más grave.

Además de estos tres temores hay un sinnúmero de inquietudes que por el momento el mundo de la ciencia no puede responder por el momento. En cuanto a certezas está el convencimiento de que si son más peligrosas podrían cambiar el actual curso de la pandemia en el Planeta. Por eso el consejo de asumir una vigilancia especial de parte de todos los sistemas sanitarios mundiales.

Es que, cuando surge una nueva variante de un virus, todos coinciden a esos tres grandes temas que ya tienen algún tipo de contestación.

En cuanto a la pregunta de si las nuevas variantes causan una nueva forma de dolencia más grave por ahora el mensaje es de tranquilidad, ya que no hay por el momento indicios de que causen una forma más grave de COVID.

Donde no podemos estar tan tranquilos es en cuanto a si poseen una capacidad de ser más contagiosas. Los datos compartidos desde el Reino Unido confirmaron que la variante británica sí es más contagiosa. Al mismo tiempo hay indicios de que las de Sudáfrica y la Brasil también lo son.

Que sean más contagiosas significa que con las mismas medidas de control tendremos más contagios, más casos graves, más hospitalizaciones y más muertes. Por lo que será necesario extremar las medidas preventivas con más restricciones a las comunidades, aspecto por el que no están de acuerdo muchos dirigentes y gobernantes mundiales.

Sin embargo lo más preocupante para la ciencia es el aspecto de si las nuevas variantes han aprendido a esquivar la inmunidad adquirida por una infección previa por coronavirus. Si esto es así, una persona que haya transitado la enfermedad podría volverla a experimentar y por lo tanto las vacunas que se están fabricando podrían no ser tan eficaces como se espera y el posible final que muchos avizoran de la pandemia se alejaría bastante más.

Por ahora con la variante británica esto no podría suceder. Aunque con la variantes de Brasil y de Sudáfrica sí. Todo indicaría que estas últimas poseen la capacidad de eludir en parte al sistema inmunitario actual contra el coronavirus.

Dicho esto, también es cierto que los científicos conocen muchísimo mas al virus con sus distintas mutaciones más recientes. Y la población también está mejor entrenada no solamente para prevenir el coronavirus sino cualquier otro tipo de enfermedades infectocontagiosas.