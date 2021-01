Lonigro: “Fortalecer la República es darle independencia a los jueces”

El año que se inicia tiene en carpeta reformas judiciales, proyectos de creación de cuerpos de índole desconocida y cambios en la Corte según se ha dejado saber. Así, el 2021 promete ser caliente en temas judiciales, entre acusaciones de lawfare y causas que nunca terminan de cerrarse, amén de los pedidos de impunidad para políticos con condena firme.

Félix Lonigro, prestigioso constitucionalista y persona de consulta en lo académico, desgranó sus opiniones en CNN Radio Mendoza.

“Lo primero que es necesario entender es que los tres órganos de gobierno a nivel nacional que existen, han sido creados por la Constitución Nacional, si existen los poderes es porque la Constitución los ha creado en 1853”, reflexionó acerca de la idea de crear un tribunal paralelo a la Corte para control de constitucionalidad, una de las ideas que planteó el Gobierno en los últimos tiempos.

“Dentro del capítulo que le dedica al Poder Judicial –precisó-, el único órgano al que la Constitución crea es la Corte, porque dice que el poder está integrado por una Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores que la ley disponga, con lo cual se le ha delegado al Congreso la facultad de crear tribunales inferiores a la Constitución. Entonces, ¿se puede crear una corte paralela, un tribunal paralelo, o subordinado, o intermedio, que absorba determinadas potestades que tiene la Corte? Si la idea es crear una corte paralela, eso sería claramente inconstitucional, porque la ley estaría creando no un tribunal inferior, sino un tribunal paralelo”.

En cuanto a la viabilidad en sí del proyecto, afirmó que “si la idea fuera crear un tribunal inferior o paralelo, pero cuyas sentencias luego pudieran ser apeladas ante la Corte Suprema, que se quedaría con la última palabra, en ese caso habría viabilidad, pero lo que nos preguntaríamos es para qué, si en definitiva todo va a terminar en la Corte; estaríamos alargando los procesos innecesariamente”.

Profundizando sobre la discusión de la constitucionalidad de las normas, donde tenemos el llamado “control difuso de la constitucionalidad de las leyes”, explicó que “el control de la constitucionalidad de las normas denominado difuso no está previsto por la Constitución Nacional. ¿Qué significa difuso? Que cualquier juez, incluso de primera instancia, podría eventualmente declararla inconstitucionalidad de una norma aunque la Corte tendría la última palabra”.

Luego agregó que “el sistema de control de constitucionalidad de las normas no está previsto por la Constitución. Ha sido una creación pretoriana de la misma Justicia a través de distintos fallos que han ido dándole forma. ¿Por qué en Europa existen en algunos países tribunales constitucionales? Porque está previsto en las constituciones, pero nosotros no podemos modificar esas cosas por ley, debe hacerse a través de una reforma constitucional”.

“Sé que son temas difíciles para la gente, complejos, pero la verdad es que acá lo que se ve detrás de todo esto es una intencionalidad de modificar la Justicia con el objetivo de preservar la situación de algunos funcionarios que están siendo investigados”, concluyó.

Creación de nuevos juzgados

Una de las decisiones más polémicas, a través de una iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso, es la de creación de nuevos juzgados federales y unificación de fueros de los actuales.

“Ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, indicó Lonigro, “cuyo objetivo es unir los doce Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional y los once Juzgados Federales en lo Penal Económico. Unirlos a todos para que todos se encarguen de lo criminal, correccional y penal económico; y además de unirlos crear otros 23más para que terminen siendo 46, es a todas luces innecesario”.

Y luego consideró que “si en Argentina hay un problema respecto de la Justicia, es que faltan juzgados penales pero no de los federales. Faltan los comunes, los ordinarios, los que se encargan de administrar justicia en los temas cotidianos de la gente, como la inseguridad, los robos, los hurtos, los delitos que no son federales. Ahí es donde se los necesita, salvo que se prevea una mayor corrupción, si no, no tiene sentido crear más juzgados de ese tipo”.

A la vez, agregó que “las causas que están en los criminales y correccionales de Comodoro Py no van a pasar a esos nuevos juzgados, van a quedar donde están. Entonces los que se crearían con el objetivo de que las futuras causas por corrupción pasen a manos de jueces designados por este Gobierno, con además el costo que va a significar, sinceramente me parece innecesario”.

Y aseveró que “da lugar a todo tipo de manipulaciones, y no sé cómo va a terminar ese proyecto, pero yo lo veo innecesario”.

Elección de jueces

Acerca de una idea planteada por algunos sectores, como Justicia Legítima y otros voceros de sectores del Gobierno, que plantearon los cargos de jueces por elección popular, la calificó como “una barbaridad”.

“Una cosa es la democracia, donde los gobernantes tienen legitimidad democrática de origen, y otra cosa es la República, donde hay un Poder Judicial que debe ser dotado de independencia, y para ello es necesario que tengan estabilidad en el cargo. Poner a los jueces a hacer campaña electoral es quitarle imparcialidad, independencia, no me imagino jueces haciendo campaña. ¿Qué podrían prometer, cuál sería la plataforma? Es absurdo”, sostuvo.

Como conclusión, destacó que “fortalecer la República es darle independencia a los jueces”, como único camino posible para mejorar el sistema.