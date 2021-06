Lluvia de vacunas: volvió Cristina y pidió "no buscar divisiones"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió al ruedo político en la tarde de este lunes y encabezó un acto en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata.

Con motivo de comunicar la reanudación de obras con una inversión de más de $148 millones, Cristina le pidió hoy a la dirigencia política que deje "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política" y abogó para que no se ponga en duda "lo que dice la ciencia".

Además hizo un llamado internacional y se preguntó: "¿No sería mejor que todos unidos pidamos a esos países que sean solidarios y envíen esas vacunas al resto del mundo?

De acuerdo con estas frases el revuelo no tardó hacerse presente vía Twitter, en donde los argentinos una vez más, se dividieron con sus opiniones:

El hashtag #Lluviadevacunas fue uno de los más utilizados en referencia a que la Argentina ya cuenta con más de 20 millones de dosis en medio de la segunda ola de coronavirus.

"Contribuyamos a que haya menos contagios", pidió, al tiempo que resaltó con orgullo que Argentina cuenta, desde hoy, con "20 millones de vacunas". Y agregó que "ayudemos a la verdadera libertad cuando estemos todos vacunados y podamos hacer lo que queremos".

Con su expresión "vamos a ser felices" obtuvo miles de tuits con energía positiva:

Por su parte subrayó que "debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos" e hizo un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".

"No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve. En nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa política", expresó la vicepresidenta.

En tanto, para finalizar agradeció hoy a los 16 mil voluntarios que participan del plan de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, en una campaña a la que definió como "modelo".

Cristina detalló que "de los 21 mil, 16 mil son jóvenes, muchos ad honórem que trabajan en vacunatorios ayudando a la gente que llega". En referencia a los miles de jóvenes que en las distintas postas de vacunación distribuidas en el territorio bonaerense se ocupan de hacer el triage a las personas que concurren a vacunarse.