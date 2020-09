Ley de asistencia al turismo: ¿qué contempla y a quiénes beneficia?

La Cámara Baja de la Nación, convirtió en ley durante la madrugada de este miércoles, el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.

La votación fue de 127 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones.

El debate virtual de madrugada, previo a la aprobación del proyecto, no contó con los referentes del partido Juntos por el Cambio, que estuvieron horas antes en el recinto protestando contra la modalidad virtual de sesión y alegando que la misma no era válida por no estar vigente el sistema telemático.

La sesión finalmente se llevó a cabo de forma virtual y de la misma participaron los legisladores del Interbloque de Unidad para el Desarrollo, Córdoba Federal, bloque justicialista, el Movimiento Popular Neuquino y por supuesto los diputados del Frente de Todos.

El socialismo y Consenso Federal, no se incorporaron al debate que arrancó pasadas las 19 pero estaba previsto para las 13.

¿Qué contempla esta ley?

Prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.

Prevé una compensación de un crédito del 50% por parte del Estado para turistas que compren un paquete y que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.

Prórroga para el sector turístico, el reparto del ATP.

Reduce de contribuciones patronales.

Estipula la creación de planes de moratoria.

Suspende embargos y prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias.

Reduce alícuotas de la ley del cheque.

Establece plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

EL BCRA deberá disponer de la creación de líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios en los que el turismo constituía su principal actividad económica.

¿A quiénes beneficia?

El texto del proyecto que fue convertido en ley, argumenta que los beneficiarios del mismo, serán: agencias de viaje, servicios de alojamiento, servicios de licenciados en turismo, bodegas, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, producciones de espectáculos, centros turísticos, entre otros.