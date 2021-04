El famoso periodista argentino Marcelo Longobardi fue denunciado por la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro luego de que el primero lanzara una serie de dichos que causaron mucha polémica durante el pase de su programa, con el de Jorge Lanata por radio Mitre, el pasado martes.

“Vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario”, sostuvo al aire el periodista en ese momento y también consideró que "ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena".

"A esta altura hay discusiones que ya son anacrónicas. Cómo puede ser que quienes tienen responsabilidad comunicacional puedan plantear que hay que volver a tiempos autoritarios", expresó por su parte la legisladora Montenegro tras denunciarlo ante la Defensoría del Pueblo, organismo encargado de defender el derecho a la comunicación democrática.

Victoria Montenegro, preside la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura porteña, y dijo en declaraciones mediáticas que "en realidad, Longobardi usa a la pobreza estructural como una mera excusa y lo que se busca desde estos medios es horadar a la democracia y preparar el terreno para posibles golpes blandos".

“Presenté en la Defensoría del Público una denuncia por los dichos de Longobardi. Todo tiene un límite. Con la democracia NO”, sostuvo la legisladora kirchnerista en la red social Twitter junto a una foto del manifiesto de carácter judicial.

"La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad y de falta de griterío", completó el periodista en el pase radial que generó mucha polémica.

Este jueves por su parte Longobardi, manifestó su descargo por lo sucedido y dijo según cita diario La Nación: “Nunca me pasó que por un malentendido o porque me expresé mal usando unas palabras que no definían lo que quería decir aparecí defendiendo algo que me he empecinado en combatir, en denunciar o por lo menos en advertir, que son los riesgos que presenta la deriva autoritaria y autocrática en el mundo y en Argentina”.

“Lo que quiso ser una denuncia apareció como una defensa, fue un error y un malentendido abonado por mi modo inapropiado de hablar. Lo que pretendo combatir o por lo menos advertir, que es la deriva autoritaria que va adoptando la Argentina, es un asunto cotidiano”, argumentó el periodista.

“Está claro que parte del mundo ha experimentado un retroceso en las instituciones democráticas o incluso hasta los procesos electorales, en este deterioro China y Rusia han jugado un papel destacado y los Kirchner también”, aclaró Longobardi recientemente

Además el periodista se re refirió a la idea de modificar el calendario electoral de este año por la pandemia y opinó: “Ningún país del mundo ha suspendido las elecciones por la pandemia, ni Bolivia. Las fechas de las elecciones deberían ser sacrosantas para la política”.

“Desde hace años Argentina se volvió una máquina de generar desigualdad y pobreza. Su carácter demográfico ha construido conurbanos de donde el kirchnerismo obtiene su caudal electoral, los conurbanos nos ofrecen el espectáculo de que la pobreza está toda junta. En este caso, el sistema prescinde por completo del sector privado y de la inversión, y por lo tanto la mitad de los argentinos vive de subsidios. Es un mecanismo perfecto, y a este cuadro lamentable le estamos agregando la falta de acceso al sistema educativo que agrava este cuadro de pobreza estructural que vive la Argentina”, sostuvo Longobardi en declaraciones al citado medio porteño.