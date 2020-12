Le negaron un alquiler por ser gay: "La discriminación la vivimos todos los días"

Un joven de 19 años, oriundo de La Plata, fue protagonista de un marcado acto de discriminación, que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Se trata de Alexis Bianchi, estudiante de comunicación social y administración, a quien le negaron el alquiler de un departamento en Mar del Plata por ser gay.

Según contó a El Ciudadano, junto a un amigo se unieron a un grupo de Facebook y allí dieron con un propietario. "Empecé a hablar con un señor, que me comentó la publicación. Le pedí más fotos (de la vivienda), más información, a lo que me responde siempre con mucha educación", explicó y agregó: "Me pregunta cuántos vamos a ir, le digo que somos dos, mi mejor amigo y yo".

No obstante, el hombre le preguntó si eran pareja, a lo que respondió Alexis que no. "Después me preguntó si éramos gays. Me quedé medio en shock, porque no entendía qué tenía que ver mi orientación sexual con alquilar un departamento".

Su respuesta fue afirmativa, por lo que el locador desestimó el acuerdo. "Dijo que no le alquilaba a gays y que sus hijos viven al lado (del inmueble en interés)".

"Al principio me generó risa, porque no podía entender que estaba pasando eso. Nunca había sentido un acto de discriminación tan fuerte", confesó.

Si bien lo tomó con humor, el joven aclaró que esta situación le generó tristeza y rabia, "porque la discriminación la vivimos todos los días, en distintos ámbitos de la vida".

"Me sorprendió el alcance que tuvo en Twitter (compartió una captura del chat en su cuenta)", contó y resaltó el apoyo que sintió por parte de la comunidad LGBT.

Por otra parte, explicó que el objetivo de compartir lo que le sucedió, no fue con motivo de "escrache" al señor, "porque habla desde un lugar de ignorancia y no da responder con más odio, de lo que él genera. A estas personas hay que responderles con la tolerancia que ellos no tienen".

Aseguró, a su vez, que este no es un caso aislado, sino que se repite con frecuencia.

Acto denunciable

En relación con lo ocurrido, la coordinadora de Diversidad Sexual de Mendoza, Fernanda Urquiza, indicó a El Ciudadano que "estos tipos de actos pasan con mucha frecuencia y cada vez son más violentos. Se enfocan en la orientación sexual de las personas y uno no tiene por qué involucrarse en el sentir de los demás, a nadie le interesa".

Además, remarcó que "estos actos violentos, de discriminación a la orientación sexual, se pueden denunciar porque para eso hay una ley, la de identidad de género, que sostiene el trato digno de las personas".

Por el sentir diferente, no se tienen que hacer diferencias", manifestó Urquiza.

"Las generaciones venideras ya tienen instalado el chip de la diversidad sexual, como otros tantos temas. Y son quienes están impulsando e imponiendo este cambio cultural, a los cuales todos los argentinos debemos sumarnos. Si no lo hacemos, nos quedamos y la generación nos va a pasar por arriba. Así que lo celebro", describió.

Al finalizar, la coordinadora reflexionó: "Ningún acto de violencia es bienvenido. Pero es mucho más agraviante cuando es desde la ignorancia. Es por esto que sugiero que se se informen, antes de cometer este tipo de actos. Uno no sabe lo que la vida le tiene deparado. Podemos o no estar de acuerdo, pero lo que no podemos es invisibilizar los marcos normativos vigentes, que todos y todas debemos cumplir".