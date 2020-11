Laura Lewin: "Tenemos que conectar a los chicos con la vida, con el vivir"

Gran disyuntiva se ha presentado en torno a la vuelta a las clases presenciales, los sindicatos de oponen fuertemente sumado a muchos padres, mientras que médicos y especialistas priorizan la educación y la salud metal de los niños ya que muchos han presentado diferentes problemas por la cuarentena.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes 13:30 horas, Luis Vidal Correa y Gabriel Landart entrevistaron a Laura Lewin, especialista en educación y oradora de TED, sobre la necesidad de regresar a clases tanto para alumnos como para docentes.

“Me parece que hay lugares donde ya pueden empezar las clases, hay alumnos que necesitan empezar ya que no se trata únicamente del tema académico, más o menos contenido, los chicos en el colegio socializan, aprenden a hacer amigos, pelearse, resolver problemas, desarrollar la empatía y es prácticamente un año que han estado fuera del establecimiento".

Y agregó "no solo se suma la gran desigualdad con los que no han podido estudiar o avanzar por la conectividad y falta de dispositivos, docentes que pudieron y otros no acompañar, se suma la parte emocional que es momento de tomar decisiones, personalizar la situación y ver qué se puede hacer".

“No creo que tengan que estar todos para un lado o todos para el otro. Hay lugares donde no hay contagios y podrían empezar teniendo en cuenta el protocolo. Pero como dice Unicef no podemos dejar a la educación en pausa más tiempo".

“Hay muchos chicos que están con depresión, miedo, otros que no quieren salir a la calle, tenemos que conectar a los chicos con la vida, con el vivir. Es importante empezar a activar" indicó Lewin

“Otro tema importante y tiene que ver con los docentes ya que muchos han hecho esfuerzos increíbles para continuar enseñando desde sus hogares, con sus propios hijos a upa" y agregó "los educadores están muy agotados mentalmente, esa también es una decisión".

“La educación tendría que tener un carácter anticipatorio pero está siempre detrás del mundo" y recordó que hace unos años "se hablaba de celulares sí o celulares no, y este año hemos avanzado en 7 meses lo que en otro momento hubieran sido 8 a 10 años"

Y continuó "necesitamos empezar a trabajar con una nueva educación, donde pongamos a los chicos en el centro de la escena, una educación más personalizada y entender que aprenden de manera diferente que no es ni bueno ni malo. Hay que pensar más en cómo aprenden los chicos, que en qué tengo que enseñar como docente".

Con respecto a los ocho meses que llevan los niños sin tener clases presenciales Lewin reflexionó “hay colegios en lugares vulnerables donde los chicos directamente dejaron de ir, y cuando el docente se acercó a esas casas para generar conciencia, hubo papás que ni siquiera abrieron las puertas por vergüenza, culpa o lo que sea".

Y continuó "otros se manejaron genial de manera virtual y otros que tuvieron una especie de enseñanza remota de emergencia, claramente tenemos un país muy diferente a lo largo y ancho, donde tenemos que nivelar para arriba nunca para abajo".

“Necesitamos docentes comprometidos, con vocación y que estén bien preparados. Lo que pasa es que ser docente hoy es complicado, sin hablar de los sueldos indignos,la infraestructura, los recursos inexistentes y la presión de los padres".

Sobre el avance en la tecnología y en cómo ha ido ganando lugar en los adolescentes y niños Lewin indicó "cuando yo era chica tenía 3 o 4 canales de televisión en casa, no existían las redes sociales y yo podía estar sentada 4 a 6 horas escuchando a un docente".

Y completó "los chicos hoy tienen tantos estímulos, con TikTok que dura 10 segundos, redes sociales, Netflix, Spotify, Play Stations, es todo tan rápido para ellos, que estar sentados 40 minutos escuchando a un docente parece que la vida va en cámara lenta".

Reviví la entrevista completa del Interactivo