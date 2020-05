Mediante una Resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno de la República Argentina oficializó cuáles son los rubros que podrán retornar a la actividad y de esta manera estar exceptuadas de la prórroga del ASPO o aislamientos social, preventivo y obligatorio.

Esta decisión afecta a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe; en medio de la pandemia por coronavirus que azota a gran parte del planeta.

El jefe de gabinete Santiago Cafiero firmó la decisión administrativa que habilita las solicitudes que habían realizado tanto el gobierno porteño, el gobierno bonaerense y el santafesino para lograr flexibilizaciones en la cuarentena.

Ciudad de Buenos Aires

La administración de Horacio Rodríguez Larreta, había pedido el permiso a la administración Nacional de autorizar la reapertura de comercios minoristas de proximidad que tienen atención o contacto con el público. Dentro de este permiso se incluye: venta de materiales eléctricos, electrodomésticos, bicicleterías, insumos de decoración, venta de instrumentos musicales, florerías, jugueterías, librerías y perfumerías.

En esta solicitud no se incluyen a los comercios que venden ropa y zapatillas. Como así también los locales gastronómicos solo podrán poner a funcionar la modalidad para llevar (o take away).

Sistema 'take away' en comercios.

Otra de las actividades que se vieron beneficiadas con el pedido del gobierno porteño, y a partir de este momento están exceptuadas del aislamiento social, es la actividad notarial. También podrán volver a una actividad regulada con protocolos sanitarios correspondientes el servicio de mudanzas con fletes y minifletes.

Otro de los sectores que podrán ver algún tipo de actividad en las próximas horas son los que afectan al personal de la actividad de demolición y excavación. Además la Resolución autoriza a que los establecimientos educativos privados tengan algún tipo de guardia mínima para la actividad de tipo administrativas, siempre sin atención al público.

Dentro del permiso otorgado a la ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo nacional aclaró que "no encuentra objeciones" para los permisos que fueron solicitados oportunamente. Aunque hace una recomendación epidemiológica clara: extremar la vigilancia en las áreas de transmisión comunitaria elevada.

Actividades autorizadas

Comercios minoristas de proximidad

Locales de comidas con modalidad take away

Escribanos

Mudanzas

Fletes

Demolición y excavación

Guardia administrativa en escuelas privadas

Provincia de Buenos Aires

En el caso del gobierno de Axel Kicillof, se levantaron restricciones a actividades en partidos específicos como el de General Pueyrredón, Luján, Tigre y Merlo.

Mar del Plata

En Mar del Plata por ejemplo se comienza a permitir la actividad en los siguientes rubros: máquinas de uso especial, tejidos de punto, producción fabril de productos metálicos, de indumentaria y de productos textiles. Recordemos que el conglomerado urbano de la 'perla del Atlántico' está comprendido dentro de los de más de 500 mil habitantes.

Más gente en las calles.

Además habrá aperturas en comercios, servicios, venta de autos y motos, peluquerías y asesores de seguros.

Los profesionales que podrán retomar la actividad serán los escribanos, los fonoaudiólogos, los ingenieros y los técnicos de la construcción.

Luján

En este partido bonaerense, habrá un retorno de actividades específicas como peluquerías, la atención en público de heladerías y podrán retornar a su trabajo los productores de seguros para el cobro presencial.

Avellaneda

En el caso de este distrito, se permitirán específicamente la producción de ciertas empresas como Aselmo L. Morvillo SA, Fachal y Gómez SRL y Tabacalera Sarandí SA.

Además de la fabricación de ciertas sustancias químicas, la maquinaria y producto del metal e industrias básicas metalmecánicas.

Tigre

Retorna la actividad en establecimientos fabriles automotores

Merlo

Vuelven a la actividad las firmas que se dedican a la producción de cigarrillos.

Además en las Resoluciones firmadas por el Estado nacional se autoriza a los empleados de la empresa Autopistas de Buenos Aires a la vuelta a la actividad. Esta empresa tiene a su cargo la administración y mantenimiento de la autopista Buenos Aires - La Plata y la del Corredor del Atlántico.

Santa Fe

Lo autorizado para la provincia de Santa Fe rige tanto para el gran Rosario y como para el Gran Santa Fe. Aquí se autorizó la actividad en asociaciones de agencias para el desarrollo, como así también el ejercicio de profesionales, los martilleros, los corredores y los mandatarios.

Comercios de venta de indumentaria.

Además volverán a la actividad los agentes de la Caja de Asistencia Social y la Lotería de Santa Fe. Otra de las actividades que comenzará a funcionar por autorización del Estado nacional, es el comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías; donde se incluyó a los denominados centros comerciales a cielo abierto, paseos peatonales de compra, pero no los shoppings.

Además para la provincia de Santa Fe se logró la habilitación y la vuelta a la actividad en obras de construcción privadas, que ocupen más de 5 trabajadores profesionales o contratistas de distintos oficios. Sin embargo esta actividad no deberá implicar el ingreso a viviendas con residentes locales o establecimientos en funcionamiento.

Otras actividades que también podrán volver al ruedo son las cobranzas a domicilio, los talleres mecánicos, los servicios de mantenimiento, los lavaderos, peluquerías, manicuría, podología y cosmetología.

El poder ejecutivo nacional indicó que para todos los casos estas autorizaciones estarán sujetas al monitoreo por parte de las autoridades de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se cumplan los parámetros epidemiológicos y sanitarios que ya fueron indicados con anterioridad.