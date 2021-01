La vacuna, “la mejor medida contra el coronavirus”

La vacuna contra la reciente enfermedad conocida como COVID-19 fue considerada en Mendoza como la mejor medida contra el coronavirus a poco menos de un año de pandemia en Argentina.

Esa fue la reflexión del médico pediatra Daniel Llaver, quien preside el Comité de Crisis Sanitaria en el departamento de General San Martín, aclarando que “por el momento no es prioritario, ni se deben vacunar a los niños”.

“Como médico pediatra por supuesto que siempre voy a estar a favor de las acciones preventivas y que tiendan a disminuir la morbimortalidad en todo aspecto. Por eso es que soy un defensor de las vacunas a ultranza. Ya que es uno de los métodos más eficaces para prevenir las complicaciones de graves enfermedades”, confirmó.

Desde su especialidad médica, el profesional de la salud afirmó que “siempre tenemos que apuntar a tener la mayor cobertura posible en niños con las vacunas disponibles. Gracias a estas se han evitado millones de muertes en el mundo. De distintos tipos de enfermedades. Y se han erradicado algunas de ellas que eran tremendamente catastróficas y letales en otros tiempos como ocurría con la viruela”, recordó.

Valoró que “gracias a la vacuna estamos a punto de erradicar la poliomielitis. Y obviamente que hoy estamos ante una pandemia que ha tomado a toda la humanidad desprevenida y que está causando estragos. Pero por su puesto tenemos que utilizar todos los métodos posibles para poder menguar los efectos nocivos de este virus. Y uno de ellos, creo que el mas importante, es y va a ser la vacuna contra el coronavirus”, sostuvo.

“Es la que nos va a permitir en un futuro, no muy lejano, volver a la vida normal tal como la conocíamos antes de marzo de 2020. Esto de tener una vacuna para un virus nuevo en un año en otras épocas era impensable. Aunque tampoco tenemos que tenerle miedo a esa situación. Yo creo que a las vacunas se las debe usar y recibirlas con confianza. No en los niños todavía en esta etapa porque se ha demostrado que no tienen prácticamente riesgo ante la enfermedad. Aparentemente se contagian mucho menos que los adultos”, explicó.

Fuera de ese grupo etáreo Llaver manifestó que “los adolescentes, los adultos y, por supuesto, los mayores de 60 años, deberían vacunarse en cuanto tengamos la vacuna disponible para todos. Como grupo de riesgo que soy, por ser personal de la salud, yo el miércoles -20 de enero de 2020- me he vacunado. Recibí la primera dosis de la Sputnik V y dentro de 21 días recibiré la segunda dosis. Porque son dos componentes distintos, complementarios entre sí. Y aparentemente tiene una efectividad de un 90%”.

“Si está en fase experimental o en fase 3 es una discusión que no es oportuna en este momento. Yo creo que la vacuna que tenemos en Mendoza, que es la única por el momento, es el principal método que tenemos disponible para luchar contra esta pandemia”, reflexionó. Y completó: “Porque estamos ante una enfermedad que ha provocado muchas muertes o que deja secuelas graves. Sería un error tremendo no utilizarla”, sentenció el presidente del Concejo Deliberante de San Martín.

Las distintas organizaciones científicas han estado trabajando en el mundo contra reloj para poder tener hoy distintas versiones: “Por cuestiones de tiempo no hemos tenido aún todos los resultados. Por eso es que la ANMAT la autorizó -a la vacuna rusa- en forma de emergencia para ser utilizada en los mayores de 60. Por lo tanto, insisto, todos deberían vacunarse para de esta manera poder contar con los anticuerpos, no enfermarse y disminuir la transmisión del virus”, destacó.

Contemplando la campaña que se está desarrollando en Mendoza dijo ver con “beneplácito que se está realizando. En un principio en los sectores ligados a la salud. Y próximamente en una etapa en la que se hará masiva para la población. Tanto para los mayores de 60 como para las personas con enfermedades de base. Creo que es clave que empiece a aumentar la cantidad de gente vacunada. Que nos permita la tan mentada inmunidad de rebaño y que un poco se ha logrado por la cantidad de positivos que han habido”.

En materia de aprendizaje el exdirector del Hospital Perrupato analizó que “en un principio se había dicho que los anticuerpos generados por los que tuvieron coronavirus iban a durar sólo 3 meses, luego 8 y ahora estamos observando que duran más tiempo. Ojalá que quien se haya contagiado mantenga los anticuerpos de por vida. De igual forma con la vacuna pero esas son cuestiones que aún no conocemos”.

Ponderó que la vacuna contra la COVID-19 “es la mejor herramienta que tenemos. Sea la rusa, la americana, cualquiera de ellas hay que utilizarlas y hacerlas masivas. Y la verdad es que no hay que tenerles miedo. Porque los efectos que puedan provocar son menores, locales, de inflamación en el sitio donde se la coloca. Lo mismo que les pasa a los bebés cuando son vacunados. Hablamos de efectos adversos muy transitorios, que pueden durar entre 24 o 48 horas”.

Políticamente desaconsejó “salir a pegarle a una u otra vacuna. Hay que estar por encima de cualquier otro interés sectorial. Las vacunas hay que utilizarlas y es la única manera que vamos a poder salir de esta pandemia. Y además vamos a lograr evitar mucho dolor en numerosas familias que se han visto afectadas ,todos tenemos algún familiar ,amigo o conocido conocidos que se los ha llevado esta enfermedad . Hemos venido venido trabajando desde el Comité de Emergencia Sanitaria de San Martín con los métodos que teníamos a nuestro alcance, promoviendo el aislamiento, distanciamiento, higiene y con otras distintas acciones hoy tenemos a la mejor alternativa”.

Analizando el manejo de la pandemia en el país consideró que “desde la Nación no se trabajó de la mejor manera. Porque quedó demostrado que la cuarentena interminable no aportó nada positivo. Se manejó mal la información y eso nos llevó a equivocarnos mucho a tal punto de llegar a ser uno de los países que más ha padecido del mundo en cuanto a casos por millón de habitantes”.

“Con esas medidas no hemos podido evitar la cantidad de casos crecientes. No han servido en absoluto. En cambio en Mendoza se ha trabajado en forma diferencial, con el distanciamiento, el uso del tapabocas, saliendo a testear a los barrios, y no siendo tan estrictos con la cuarentena y siempre a favor de la flexibilización de las actividades económicas. Por eso fuimos muy criticados en su momento. Pero vimos al final que fueron medidas mucho más acertadas. Hoy tenemos menos casos que en el resto del país por cantidad de habitantes”, destacó.

Ante la incertidumbre generada en torno a la vacuna amplió que “también se ha manejado muy mal el Gobierno Nacional. A la gran herramienta que tenemos se la trató con muchas dudas. Se generaron declaraciones muy desafortunadas de parte del Ministerio de Salud de la Nación donde en principio comunicaron una estrategia y luego dieron marcha atrás. Hablaron de una sola dosis de la vacuna rusa con un total desconocimiento. Esas cosas son las que generaron desconfianza en la población y dudas que ahora debemos salir a aclarar”.

“Es necesario clarificar estas situaciones y quitarle el miedo a la gente, confirmándole que la vacuna es un elemento fantástico que tenemos para poder evitar estos males mayores y deberemos utilizarla correctamente”, cerró.