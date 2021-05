La UCR definió como "inaceptable" el proyecto del Gobierno para regular restricciones

El Gobierno envió ayer al Senado un proyecto de ley para delimitar las restricciones sanitarias en el país. El mismo, le da las facultades al Ejecutivo para decidir sobre las prohibiciones y la presencialidad en las zonas de riesgo.

Las decisiones entonces, si se aprueba esta norma quedarían en manos principalmente del Poder Ejecutivo y luego una parte a cargo de los Gobernadores/as y Jefe de Gobierno de la CABA, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, hablamos con Carlos Fernández diputado nacional de la UCR por La Plata, sobre de la postura de la oposición para la aprobación de esta ley. ¿Están de acuerdo?

"El proyecto enviado ayer al Senado de la nación es inaceptable, es transformar a la Argentina en un país unitario”

La oposición comunicó su rechazo en el día de ayer porque expone que le daría "superpoderes" al presidente Alberto Fernández, para las restricciones. En este sentido el diputado opinó contundente:

“No sé de dónde surgió eso de que se rechazó. En realidad, hay declaraciones públicas en sentido contrario a lo planteado por el Gobierno. El proyecto cuando lo lee en profundidad se afirma más en rechazarlo, es inaceptable, es transformar a la Argentina en un país unitario. Además contradice el reciente fallo de la Corte en relación al debate con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es inaceptable desde ese punto de vista, después se puede discutir si el riesgo sanitario bajo o alto puede ser un parámetro. Plantea transformar en ley lo que venía siendo el decreto, que ha sido marcado como inconstitucional por la Corte"

¿Hay interna dentro del bloque de Juntos por el Cambio sobre el proyecto?

"Opiniones divergentes siempre existen. Lo antinatural sería que todos pensáramos lo mismo. Se debate y se decide. Ayer tuvimos una reunión del bloque radical donde la postura fue unánime en cuanto al rechazo" sostuvo el Fernández.

A partir de este punto las dudas surgen y se intuye que el Presidente intenta tener más poder, a lo que Carlos respondió: “Primero que nada está la pretensión de transformar los decretos en una ley y con eso sortear el adverso fallo de la Corte Suprema de Justicia centralmente por la educación. Se vulnera la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando y pretende inmiscuirse en facultades que son originarias de las provincias, por lo tanto no han sido delegadas al Gobierno federal"

Y agregó: “Lo que se pretende es hacer una delegación de facultades que la Nación no tiene. No puedo avanzar en cuestiones propias de las provincias como diputado de la Nación"

¿La oposición va a votar en contra?

"No va a contar con nuestro voto de ninguna manera, porque volveríamos a caer en el marco de la inconstitucionalidad que fue anticipado en el voto de Rosatti, donde claramente se plantea que no es el instrumento sino el fondo de la cuestión. No está por ser DNU, sino porque se trata de facultades propias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está equiparada a provincia" expresó Fernández.

¿Qué opinas sobre las políticas y últimas decisiones del Gobierno?

“Creo que el Gobierno necesita sí o sí, además de los votos propios, juntar votos de la oposición. Los que normalmente juegan como aliados, al Federal que preside José Luis Ramón que normalmente acompaña al Gobierno, no ha errado ni una vez. Más vale parece un bloque satélite del oficialismo. Depende de los bloques provincias, en el caso de los cordobeses que responden a Schiaretti, el caso de los sueltos… sería sumamente ajustada la votación, llega a los 129 votos si consigue todos estos votos. Nosotros vamos a marcar la postura y vamos a votar en disidencia" aseguró.

¿Las PASO finalmente se postergarán?

“Sobre el cambio de elecciones está terminado el debate. Había un sector del oficialismo, integrado por los gobernadores y Massa, que entendía que había que suspender a las PASO. Otro grupo dentro del Gobierno encabezado por el ministro del Interior y La Cámpora que querían las PASO. Una cosa es la coyuntura inmediata, donde todos los oficiales tienden bajarle el nivel a las PASO. Porque tienen mayores instrumentos para resolver la oferta electoral. En el Gobierno hay más herramientas, la oposición necesita sí o sí las primarias para ordenar. Este puede ser una constante, en todas las épocas ha habido intentos de parar o suspender las PASO. Lo cierto es que las PASO vinieron a resolver un problema estructural que tenía el sistema democrático argentino"

Teniendo en cuenta de la importancia de las elecciones primarias, en todo sentido destacó que "si no está hay que reemplazarlo por otro elemento pero que cumpla las mismas funciones que esta"

Además habló sobre los tipos de liderazgo en relación a los presidentes, en donde indicó que “los liderazgos no definen a los dirigentes sino la gente"

"Nosotros fuimos a una PASO que ganó Macri. A ver Macri no es mi líder, nunca lo fue ni lo será, soy radical. Por eso voy a trabajar para que el próximo candidato de mmi provincia y el presidente sea radical"

De acuerdo con el bloque político de "Juntos por el Cambio especificó que como toda "coalición" fue una integración de partidos políticos que "se transformó en una coalición legislativa". Pero que nunca formaron "parte del Gobierno"

El diputado por La Plata asintió al comentar finalmente que "la gobernabilidad no está más, por lo tanto la gente ahora tendrá que definir los liderazgos, en ese sentido nosotros vamos a trabajar para presentar una oferta electoral. De hecho la UCR tiene figuras importantes, el caso de Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, el propio Mario Negri, Lousteau que viene creciendo como un dirigente que puede aspirar a candidato a presidente. Y que lo importante de esto es que "lo va a definir la gente"

¿El radicalismo tiene como candidato a Alfredo Cornejo?

"No hay porqué descartarlo. Además en un futuro inmediato creo que vendrá si finalmente define ser candidato a senador nacional. Dependerá del trabajo que haga Alfredo, que comience a caminar todo el país" concluyó.