La Pampa: contó que la abdujeron y ahora investigan desde EEUU y Europa

Una vecina de la localidad pampeana de Jacinto Arauz contó una experiencia que impactó primero a las autoridades locales, llegó a investigadores reconocidos en Argentina y hasta resonó en interesados de fenomenología alienígena en países del exterior.

Según relató la protagonista, se encontraba en su casa ubicada en un campo cuando sintió un ruido fuerte y salió a ver de qué se trataba. Una vez afuera, vio una luz muy fuerte y quedó inconsciente hasta aparecer al día siguiente, sentada, a unos 60 kilómetros del lugar sin poder recordar nada; ahí fue encontrada por un móvil policial que la trasladó a un hospital.

Al poco tiempo, el hecho llegó al ufólogo y especialista en casos de ovnilogía Quique Mario, quien aseguró que se trata de una zona particular en lo relacionado a estos casos: "El caso de la mujer de Jacinto Arauz no solo ha impactado en La Pampa y en otros lugares del país, estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España, quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo, y me están solicitando información", contó, en diálogo con la emisora La Red Pampeana.

Quique Mario señaló que la mujer puede haber sido abducida

Algo importante a mencionar es que la mujer sufre de un trastorno del lenguaje conocido como afasia, que en su caso dificulta la capacidad de comunicarse a través del habla. Por esta razón, pudo relatar lo ocurrido escribiendo en un papel.

"Se comprobó que esta mujer, por el estado de su calzado y la ropa, es imposible que haya caminado todos esos kilómetros. No hay huellas de polvo ni de tierra, ni tampoco síntomas de cansancio que nos hagan suponer que pudo haber hecho eso y además se trata de una persona con obesidad", contó Mario, quien dio detalles de lo que pudo averiguar acerca de los primeros momentos de conciencia de la persona.

"Allí trata de ubicarse donde estaba, caminó unos metros para obtener señal en su celular y sacó unas fotos que envió a sus familiares para que la ubiquen y a partir de ello la encuenta la patrulla rural de Guatraché que ya estaba anoticiada de su desaparición y busqueda desde el día anterior", explicó.

Uno de los datos claves pero a la vez confusos para la investigación es que el martes por la tarde, cuando ya estaba desaparecida, los familiares de la mujer recibieron llamados de su celular. "Cuando atienden no escuchan su voz sino una especie de zumbido o viento", contó el investigador.

"Todavía no sabemos -no pude entrevistarme con ella aun- si ella hizo esto de manera consciente ya que según cuenta no recuerda nada desde el momento en que apareció la luz que la encegueció y el momento en que se despertó" advirtió Mario, previo a agregar que luego de ser descubierta la mujer fue trasladada al Hospital de General Acha ya que tenía una laceración en uno de sus parietales. "Todavía no se conocen los resultados ya que también la Justicia está investigando el caso", siguió narrando el ufólogo.