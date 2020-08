La mamá de Facundo tras reunirse con Kicillof: "Me llevo transparencia"

La mamá del desaparecido Facundo Astudillo Castro, mantuvo hoy una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Cristina Castro dialogó con los medios al salir del encuentro y dijo que tras el encuentro, se lleva "transparencia" y que se va "conforme", aunque espera que lo que sucedió con su hijo "no vuelva a pasar" con nadie.

"Creo que (la reunión) ha sido productiva, necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes", dijo Cristina al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados.

Sin embargo la mujer, volvió a posar su ira sobre la figura del Ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni,

"Le dije al gobernador que su ministro es un bocón (por Berni) y que tiene que renunciar", anunció Cristina Castro y reiteró que "miente" sobre el papel de la policía en la desaparición de su hijo.

Marcha contra el "gatillo fácil"

Además, familiares de víctimas de la violencia institucional y organizaciones políticas y sociales realizarán esta tarde marchas con distanciamiento y manifestaciones virtuales contra el gatillo fácil y los abusos de las fuerzas de seguridad en varias ciudades del país.

Se espera que los actos se repliquen en provincias y ciudades como: Tucumán, Salta, Misiones, Buenos Aíres, Mendoza, Pergamino, Río Negro, Neuquén, Rosario, Córdoba y Monte caseros, según lo que destacaron los organizadores.

En un documento que hicieron circular a través de las redes los organizadores de la marcha, destacaron: "En este camino de lucha, entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares".

En ese sentido, agregaron: "Las prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7.500 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983".

El juzgado negó que se haya filtrado información de la autopsia

El Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, negó la versión de la madre que Facundo y que esta misma reveló en los medios de comunicación, al decir que peritos -en el marco de la búsqueda de su hijo- le informaron que el cuerpo hallado en unos médanos al sur de la provincia de Buenos Aires, pertenecía a un hombre de entre "22 y 24 años", de "un metro sesenta de estatura" y que la muerte se produjo "por asfixia".

Desde ese establecimiento jurídico, negaron que los peritos que participaron de la autopsia del esqueleto hallado en la localidad de General Daniel Cerri, hayan brindado detalles al respecto de la investigación, ya que estos tienen el "deber de confidencialidad".

El desaparecido Facundo Astudillo Castro

En un comunicado del Juzgado, explicaron: "Atento a las declaraciones públicas realizadas en medios de prensa los días 25 y 26 del corriente mes y año por parte de la querella particular en los autos donde se investiga la desaparición de Facundo José Astudillo Castro, se informa que ni el Juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen de los restos óseos hallados los días 15 y 21 del corriente mes y año dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones".

Además destacaron en el mensaje, que "solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento (pasos y plazos aproximados de producción de informes), sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el Laboratorio del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense".

"Todos los peritos actuantes, incluida la perito de parte, tienen deber de confidencialidad, que se hizo saber a todos antes, durante y después de la pericia. Su violación tiene consecuencias penales", aclara el texto oficial.