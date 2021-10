La jueza a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, ordenó al Gobierno suspender la entrega del bono 'Más Cultura Joven' hasta pasadas las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Dicho beneficio prevé la entrega de $5.000 a jóvenes de entre 18 y 24 años para incentivar consumos culturales entre el 1 de noviembre y el 30 de abril de 2022, lo que la magistrada entiende como una transgresión al artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional por su proximidad a la jornada de sufragio.

El aval judicial a la solicitud de suspensión, que habría sido interpuesta por un funcionario de Juntos, fue materializado en una orden de restricción dirigida al ministro de Cultura Tristán Bauer, responsable de la coordinación de la medida económica. En el texto que describe la decisión, se menciona que el freno a la entrega de los bonos se le ordena al funcionario "al sólo efecto de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo".

"La decisión política aquí atacada ha sido tomada en el marco de un avanzado cronograma electoral", continúa el documento, argumentando que "la entrega de la suma de $5000 a cada persona, encubierta bajo el programa que pretende materializar a 13 (trece) días de las elecciones del día 14 de noviembre, es un acto ilegítimo que ponen en tela de juicio la garantía que el Estado nacional debe asegurar a los electores".

La jueza dispuso, además, que la medida cautelar se determinará "en base a la urgencia del caso y con el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos". En consecuencia, se retrasará el pago extra apuntado a "potenciar el consumo de bienes y servicios culturales", cuya distribución está a cargo de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y destinada a unos 1.5 millones de jóvenes entre los que figuran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, becas PROGRESAR y otros planes.

Qué pasa con quienes ya se inscribieron a "Más Cultura Joven"

Las inscripciones al programa empezaron el 19 de octubre, dos días antes de la oficialización de la medida cautelar dispuesta por Servini. Por lo tanto, es posible que muchos jóvenes ya hayan ingresado sus solicitudes para recibir la tarjeta de débito del Banco Nación que contiene la carga del beneficio a partir de noviembre.

Hasta el momento, ninguna autoridad de ANSES se ha manifestado al respecto, aunque no debería haber complicaciones para la inscripción. En efecto, la disposición judicial no menciona que el beneficio deba suspenderse por completo, si no que el uso de los fondos del Estado para tal fin estaría habilitado para después del 14 de noviembre.

Además, la página de inscripción al programa 'Más Cultura' funciona normalmente, por lo que se estima que los interesados podrán ingresar sus datos normalmente hasta, en principio, el 1 de noviembre, salvo que el órgano previsional disponga expresamente una extensión del plazo. Así todo, quienes hayan completado la inscripción deberán esperar el mail del Banco Nación con los detalles sobre el uso del beneficio.

Cómo inscribirse a "Más Cultura"

Si tenés entre 18 y 24 años, seas o no beneficiario de ANSES, podés inscribirte a 'Más Cultura' siguiendo los pasos a continuación:

1) Ingresar a la página oficial del programa Más Cultura.

2) Completar el formulario de inscripción con datos y documentación que solicite (CUIL, datos para el BNA, mail y número de celular, entre otros).

3) Esperar el mail del Banco Nación con las indicaciones para empezar a usar la aplicación dispuesta para el uso de los fondos.