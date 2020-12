La historia del vino de Maradona hecho en Junín de Mendoza

El Diez fue un adelantado en muchos aspectos de su vida, incluso más allá del fútbol. De alguna forma se podría decir que muchos famosos y mediáticos actualmente siguen sus pasos cuando decidió tener sus propios vinos, tanto en la gama de mesa como de varietales.

Y la admiración por Diego Armando Maradona fue hasta reconocida por uno de los músicos más emblemáticos del rock argentino. Luis Alberto Spinetta en una entrevista radial que le realizó Gaby Álbarez, el 3 de diciembre de 2004 en Radio X4, admitió “yo lloré” cuando lo vio hacer ganar a la Selección Argentina de Fútbol.

“Un poco más que eso no te puedo decir. Un tipo que te emociona jugando a la pelota y que logre un triunfo así y que te llene de vida como nos llenó a todos para mí es uno de los santos más grande que existe en el Mundo. Y me encantan cosas que dijo como cuando frente al Vaticano sugirió vendete unos techos y dale de comer a los pobres”, valoró en una parte de la entrevista El Flaco Spinetta.





Ya en Mendoza, en 2001, Eduardo “Kuki” Erario (64), cuando cumplía su función de delegado regional -de la Zona Este- de ProMendoza, contó que “en el gobierno de Roberto Iglesias conocí a Juan Carlos Muñoz en una visita que hizo a la provincia y en ese momento él estaba a cargo de la programación de los vinos Maradona”.

“Como buen juninense yo me interesé y realicé la gestión para que se hiciera en una bodega en ese departamento. El lanzamiento del vino se hizo en El Rosedal en CABA, en Buenos Aires, donde fuimos invitados. Antes de eso ya el vino de Maradona afortunadamente se había logrado fraccionar en un establecimiento de Junín. En la vieja Bodega Carricondo, de Pedro Carricondo, donde se envasó el vino en tetra brick. Actualmente es la Bodega Raíces de Junín”, explicó Erario.

Por ese motivo es que el actual secretario del senador Héctor Bonarrico, MASFE, reconoció: “Por eso la bodega emblemática tiene una linda historia donde han quedado algunos documentos de vinificación de Diego Armando Maradona donde se elaboró su vino”.

“Desde ahí es que salieron las cajas bajo el nombre de El Diego. No el vino en botella que se elaboró y fraccionó en otros lugares, en una bodega en Rivadavia y otra en Luján de Cuyo. En Rivadavia en la Bodega de Genaro Cacace e Hijos. En Luján en la ex Bodega Raíces que curiosamente el nombre fue rescatado por el ex intendente Mario Abed, hoy vicegobernador de Mendoza”, completó.

Nostálgico el hombre contó que “cuando salieron los vinos en botellas, en una edición limitada, nos regalaron un vino a cada uno de nosotros en Buenos Aires. Cada botella tenía su correspondiente número. Y en el lanzamiento hubo distintos artistas y miembros de la farándula de ese momento con lo que se había transformado en un suceso social y empresarial muy destacado”, rememoró.

“Antes del lanzamiento, un día antes, participamos en una reunión con Guillermo Coppola, donde Maradona participó por teleconferencia. Ese día Diego preguntó por cada uno de nosotros y a su turno nos fuimos presentando ante el astro argentino que lamentablemente nos dejó hace muy poco. A mi se me pone la piel de gallina al recordar que estuvimos con la persona más importante del fútbol argentino y uno de los más notables del Planeta”, admitió.

Reconociendo extrañarlo “porque se nos ha ido una gran persona” Erario repasó en su mente que en ese momento “Diego estaba en Italia, jugando para el Napoli. En la mejor época de Maradona. Cuando se lo veía además excelentemente bien y se llevaba muy bien como el mismo Coppola. A partir de ahí fue cuando empezaron a surgir los problemas de su separación y que, supongo, trajeron aparejado la caída de la venta de los vinos”.

“Yo terminé mi función en 2003 y fue hasta ese momento que acompañé el proceso de los vinos de Maradona. En tetra se hizo un vino blanco escurrido y un tinto genérico”, cerró.