La grieta en el campo por el plan agroindustrial que anunció el Gobierno

El jueves 30 de septiembre, el Gobierno Nacional anunció la presentación del proyecto de ley "Fomento al Desarrollo Agroindustrial" acordado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el cual ha generado opinione disímiles dentro de los dirigentes y productores argopecuarios. La iniciativa engloba a más de 60 entidades de ese sector, incluyendo a las cuatro representativas de quienes integran la Mesa de Enlace.

De manera general, el proyecto apunta a realizar cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las ganancias en ganadería, una amortización acelerada y devolución de IVA para nuevas inversiones, y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

En diálogo con FM 91.7, el productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, se mostró escépitco acerca de las proyecciones atribuidas a la nueva legislación que pretende impulsar el Frente de Todos.

Escuchá la entrevista completa

"Esto verdaderamente está detrás de un objetivo muy loable y que todos sostenemos que es incrementar la producción argentina exportable, que es el único camino además para poder crecer en un país que produce más de lo consume, por supuesto que atrás de eso viene la generación de muchos puestos de trabajo y esos son los objetivos de este consejo agroindustrial", analizó el empresario, reconociendo la necesidad de acuerdos entre los sectores público y privado para favorecer la producción.



No obstante, Pellegrina señaló que "lo que no funciona son los mecanismos a través de los cuales proponen estos objetivos muy loables". "No hacen falta nuevas leyes para tratar de devolver parte de lo que nos sacan enormemente y especialmente a los que más duro les pega, a las economías regionales con los derechos a exportación, con impuestos abusivos" reclamó, a la vez que criticó la política económica del gobierno actual.

"Tratar de devolver con estos mecanismos que están pergeñando en estas leyes algo que nos sacaron por mucho más, con otras políticas erradas de la economía no funciona y además, hay demasiadas leyes en Argentina que no se cumplen entonces, es una nueva ley que no va a traer beneficios, lo que hace falta es respetar la ley de leyes que es ordenar la economía, con un presupuesto coherente, orientado a una perspectiva en la nación en un sentido correcto".



"Si vamos a ser exportadores, agro exportadores, hagamos los deberes para ello y no como ahora que aparecen estas medidas intempestivas como la recepción a las exportaciones de carne" continuó Pellegrina.

"Eso es una señal hacia los mercados exportadores enormemente errónea y su vez, implica un país abierto, que permita ingresar los bienes con los cuales producir, hoy hay una seria complicación con muchas importaciones, hay problema con las botellas de vidrio también, que no se puede importar."

Por último, el empresario se refirió al contexto de pobreza que atraviesa el país y a los recientes cambios que hubo en el gabinete de ministros como resultado de la derrota en las PASO.

"Uno ve que tampoco son ministerios que tengan enorme poder político, con lo complicada que está la política nacional en este momento, claramente uno no ve que vayan a alcanzar las cosas que hay que hacer, que son bien distintas a las que están proponiendo" analizó.

"Hace falta ordenar el contexto y a partir de ahí sacarnos el pie de encima. Es la primera ley que hay que aplicar y el sector va a reaccionar y tiene el potencial para generar mucho más exportaciones y trabajo y, fundamentalmente, el desarrollo en las regiones que tanta falta hace en Argentina y no como los focos de pobreza, que hemos visto números espantosos"

Con respecto a la reciente designación de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura y Ganadería de Argentina, Pellegrina reflexionó: "En su pasaje anterior por el ministerio convocó e hizo un proyecto de una mirada de largo plazo, nos convocó, hicimos muchas reuniones que no resultó en nada. Vuelvo a lo mismo que la ley ésta, si no hay un contexto armónico en la política que dé señales correctas a la economía para que se regenere la finanza no hay leyes ni plan que valga".